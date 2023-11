La primera cumbre mundial de directores deportivos, promovida por la FIDS (Federación Internacional de Directores Deportivos ) concluyó esta tarde en Oviedo con una interesante mesa redonda en la que participaron Abelardo Fernández, extécnico del Sporting; Roberto Suárez, director deportivo del Oviedo; Natalia González, directora general del Avilés; Toña Is, exseleccionadora nacional y Giuseppe Sipone, secretario general del SS Monopoli, equipo de la tercera división italiana. El director deportivo del Oviedo habló sobre su trabajo en el club azul. Estas fueron sus reflexiones.

Manera de trabajar

"Todos los modelos son válidos y no hay una única forma de trabajar. La clave es adaptarse al entorno y la propiedad. Hay directores deportivos que triunfaron en un club y van a otro y es diferente. Hay que ser flexible y eso lleva a que ela dinamica sea buena. Con Pachuca no hay una persona especifica, yo tengo mi rol, mi espacio y tengo que desarrollar una estrategia. A partir de ahí se decide la línea de trabajo".

Pachuca

"Es un grupo de fútbol y eso te da mas oportunidades. Esto es una empresa, y las empresas deben ser solventes y ganar dinero. Oviedo tiene sus carencias y virtudes, no importa el pasado y la adaptación es fundamental".

"Con Pachuca nos cambia, tenemos nuevos mercados y vamos avanzando. La información se multiplica entre los clubes"

Su carrera

"He pasado por todas las etapas y he tenido la suerte de trabajar en algo que me gusta y en el club de mi ciudad. Tarde o temprano Pachuca a poner al Oviedo en Primera. Confío mucho en mi equipo porque cuando eres director deportivo estás en el centro de todo y tienes que confíar en la gente. Un jugador puede funcionar o no y hay factores que no controlas. Tienes que equivocarte lo menos posible".

"Cuando empezaba en esto era un obseso y echaba mil horas. Los estados de ánimo son importantes. Vas viendo la experiencia y todo es flexible

Actualidad del Oviedo

"Ayer perdimos en Miranda y no vamos a pensar que esto es un desastre. En Oviedo todo es todo o nada. Tenemos que seguir siendo conscientes del camino al que vamos. Como las hormiguitas".

Relación con el entrenador

"Es una situación de confianza. Los dos entrenadores que me tocó tener siempre dije que el capitan es el entrenador, que marca las pautas. Hay que ayudarle en su desgaste. Esgamos en lo que rodea, sin ser intrusivos. Manejando todas las situaciones, se trata de alinear todo. Tuvimos algun entrenador que era portavoz del club...No voy a valorar si juega de una forma u otra, eso es cuartar. Si me pide mi opinión la doy".

"Cuando me tocó entrar a la dirección deportiva estábamo en un momento complicado y sufres. Nunca es agradable echar a un entrenador, pero tienes que tomar decisiones y buscar otra forma de hacerlo".

Ciudad deportiva

"El proyecto de la ciudad deportiva es fundamental, necesitamos esa mejora, infraestructuras. Tenemos que avanzar".