Luis Carrión se ha pasado esta tarde por el canal de Twitch del Real Oviedo donde ha hablado sobre el estado actual de la plantilla y de las aspiraciones del conjunto azul desde un tono ameno, como tiene acostumbrados el técnico catalán a sus seguidores.

Pero lo más llamativo vino tras la pregunta del entrevistador, cuando le dijo: "¿Qué es el famoso 'y de qué se ríe'? ¿Sabe cosas? La gente se llena con esos comentarios y la pregunta es obligada. ¿De qué se ríe Luis Carrión?".

El técnico carbayón no lo dudó y contesto: "Pues porque sabemos cosas, por eso me río. Desde la primera convocatoria siempre había un comentario que lo ponía y me hizo mucha gracia. Mis amigos me dicen que 'el día que pierdas ya verás'. Pero bueno, yo siempre trato de ser feliz", aseguró.