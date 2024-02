Los árbitros internacionales se mojan sobre la polémica del derbi: penalti "claro" a Moyano e "interpretable" el de Paulino

El derbi asturiano volvió a sonreír 5 años después al Sporting tras un choque que tuvo de todo y que estuvo marcado por la polémica arbitral. El Oviedo reclama dos penaltis, a Moyano y Paulino, que no fueron considerados como tal por el colegiado González Esteban y por Gálvez Rascón en el VAR. El malestar en la expedición azul fue evidente, aunque Carrión optó en la sala de prensa por morderse la lengua. Para el asturiano César Muñiz y el vasco Iturralde González, exárbitros internacionales, hay un penalti “claro” sobre Moyano y en cuanto a la acción de Varane a Paulino hay más matices que analizar.

César Muñiz analiza para LA NUEVA ESPAÑA las dos acciones polémicas.

La jugada entre Pablo García y Moyano:

“A mí me parece penalti claro. La acción es verdad que empieza fuera, pero rebaña la pierna y lo ‘remata’ dentro. Creo que es un error claro de VAR. Es una acción objetiva, no hace falta que el árbitro vaya a verla a la pantalla sino que tiene que hacerle caso al VAR. Si la acción acaba dentro, es como con los agarrones: se señala donde termina. La falta no es donde empieza sino donde acaba. El punto de contacto es dentro”.

La acción entre Varane y Paulino:

“Esta jugada me ofrece más dudas, porque es una jugada de interpretación. Es verdad que hay contacto pero hay que valorar la intensidad. Ahora se habla de intensidades alta, media, baja y residual. Como ahora los colegiados tienen instrucciones de pitar cosas serias y consistentes puede ser entendible la decisión de González Esteban. Para mí, no es suficiente, él considera que es baja intensidad. Pero es interpretable, otro árbitro dirá lo contrario, y puede ser perfectamente pitable. Las instrucciones este año son dejar los ‘penaltitos’ sin señalar, porque así hacemos que el delantero deje de exagerar cada acción”.

Para Iturralde, ambos son penaltis.

El exinternacional analizó ayer en la cadena SER las dos acciones conflictivas. Sobre la entrada de Pablo García a Moyano, el vasco explicó que “me ha parecido dentro, por la imagen que han puesto en la televisión. El árbitro pita falta y solo hay que mirar si es dentro o fuera. Es una acción objetiva: no tiene que ir a verlo a la pantalla”.

Más contundente aún fue su juicio respecto a la jugada en la que el VAR pidió al colegiado visualizar otra vez la entrada a Paulino. “Este penalti es mucho más claro. Es la típica acción en la que quieres despejar el balón y le das al jugador. Se demuestra que no siempre que se va a la pantalla se pita. Es un falso mantra”.