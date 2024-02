Carrión cuida la salida de balón para desarbolar al Valladolid: este es el plan del Oviedo

El 5-0 del Oviedo ante el Burgos ha dejado uno de los regustos más dulces de la temporada, pero la cosa no se detiene aquí. No se lo puede permitir el Oviedo que, a pesar de los buenos números en los últimos tiempos, aún no ha logrado colarse entre los seis primeros, el objetivo que se ponen en el club, el de luchar por el ascenso, cuando la competición alcance la jornada 42.ª. Se quiere seguir un perfil humilde, discreto, pero de puertas hacia dentro el discurso es ambicioso.

El choque del viernes (20.30 horas) en Zorrilla es una prueba de entidad para calibrar las opciones del Oviedo a las más altas cotas. Hasta ahora, la nota dominante en este tipo de encuentros ha sido más que buena. Pero el Valladolid exigirá el máximo a los pupilos de Carrión.

Ayer, el entrenador dirigió la tercera sesión de la semana, esta dirigida a aspectos más tácticos, con la salida de balón como principal objetivo. Formó el entrenador con un equipo que trataba de trabajar el inicio de la jugada mientras su rival, vestido con petos, incomodaba ese inicio con un sistema de dos delanteros. Insistió una y otra vez el entrenador en buscar las mejores opciones con la pelota, nunca rifándola, y practicando automatismos que poner en liza el viernes en Zorrilla. Parece dispuesto el entrenador, visto lo visto en El Requexón, a mantener el dibujo con tres centrocampistas más puros por dentro, en vez de un segundo delantero como compañero del nueve.

El matiz funcionó a las mil maravillas ante el Burgos, así lo demuestra el 5-0 y el juego desplegado por los de Carrión, con Jimmy haciendo de ancla en una posición más fija y Santi Cazorla y Seoane, este con más libertad para pisar el área rival, creando fútbol. Ahora, la recuperación de Santiago Colombatto tras cumplir sanción parece asegurarle un puesto en el once. Y será Carrión el que decida quiénes son los tres integrantes del dinámico medio del campo del Oviedo.

De darse esta solución, Dubasin volvería a emigrar al flanco derecho, tal y como sucedió ante el Burgos. Donde no hay dudas es en la banda zurda del ataque, donde Sebas Moyano es hoy por hoy indiscutible.

En la sesión de ayer volvió a ausentarse Paulino de la Fuente, por lo que su participación en Zorrilla parece descartada. Sí estará otra vez Luismi, como la semana pasada, que sigue trabajando a pleno rendimiento, mientras que la citación de Álex Millán, otro que ya está con el grupo, no parece que se dilate mucho más.

Antes de la sesión matutina, el delantero brasileño Alemão atendió a los medios de comunicación presentes en El Requexón. El atacante fue premiado el pasado sábado con la titularidad por Carrión y respondió con un choque notable y participación directa en dos de los cinco goles anotados por los azules. "Estamos ya casi en el final de Liga y trabajamos para conseguir el mismo objetivo todos. Tratamos de sacar lo mejor de cada uno en el campo. Pasé una lesión y tuve que volver a encontrarme en el día a día, pero siempre hay cosas a mejorar", indicó el brasileño.

Preguntado por la presión añadida que puede suponer para los futbolistas el apoyo sin fisuras de sus aficionados, Alemão respondió que el vestuario "es consciente de la responsabilidad que tenemos delante. Hace 22 años que el Oviedo no está en Primera División y creo que esta plantilla está trabajando muy fuerte para lograrlo".

El ariete es consciente de la importancia del choque de mañana: "Damos mucho valor al partido contra el Valladolid. Estamos trabajando muy fuerte para ganar allí. Quedan muchos partidos y cada punto ahora mismo es importante para nosotros".