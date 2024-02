Carrión les reclama "personalidad" a sus futbolistas: así fueron sus órdenes durante el entrenamiento

No parece que Luis Carrión vaya a permitir un mínimo descenso en la intensidad esta semana. No después de lo sucedido en Valladolid. Le dolió al técnico, como al oviedismo, la imagen de los suyos en Pucela y ya ansía llegar a la cita ante el Levante para alzar la voz futbolística. Ayer, en la sesión matinal en El Requexón, lo hizo también de forma literal al exigir a sus futbolistas un punto más en la entrega y motivarle con consignas claras: "¡Quedan 14 partidos para pelear por todo!".

Estuvo el técnico especialmente activo durante la sesión, interrumpiendo los ejercicios en varias ocasiones. En algunas, para corregir cosas. En otras, para mostrar su aprobación. En todas, con mensajes destinados a la cita ante el Levante del sábado.

La primera interrupción de la sesión no tardó en llegar. "No puedo estar así parado porque me ganan. Pero no solo el Levante, sino cualquier equipo", corrigió el entrenador a los suyos en los primeros ejercicios sobre el campo número tres después del calentamiento con balón. El míster siguió con su arenga ante la atención de todos los futbolistas: "¿Queremos ganar el sábado? ¿Queremos o no? Pues vamos a estar de verdad, a abrir el campo, a pensar rápido...".

Mejoraron las sensaciones tras esa primera intervención del entrenador, pero tras algunos fallos en la ejecución volvió a entrar en escena. Esta vez, aún más enérgico que en la primera. "Hay que pensar rápido, tengo que estar vivo... ¡Estamos en el momento más importante de la temporada! ¡Para todos! Para los que juegan y para los que no juegan. Quedan 14 partidos para pelear todo. ¡Y es para todos!", expresó en voz enérgica en El Requexón. "A jugar con personalidad. ¡Si fallo, sigo!", añadió el catalán antes de volver al trabajo sobre el césped.

Hubo otro momento más de exigencias a sus jugadores, ese ya en el trabajo más táctico, el destinado a la salida de balón desde atrás y a cómo evitar la presión que el Levante tratará de imponer el sábado. Sucedió tras una serie de errores en la entrega en la zona defensiva que no le gustaron nada al técnico. Quizás porque le recordaron a alguno de los defectos que había analizado en la derrota en Valladolid. Trató Carrión de dirigirse a la autoestima de los futbolistas. "Un día me equivoco en la salida de balón, ¡un día!, y estamos temblando ya... ¡Con personalidad!", voceó hacia sus futbolistas. También tuvo refuerzos positivos el entrenador en el mensaje, mucho más satisfecho con el avance de la sesión. Cuando las cosas sí salían como él pedía, también intervino. Como en una jugada elaborado desde atrás culminada por un derechazo a gol de Paulino: "¡Buena salida! Así, sí".

Tras el ejercicio, otra reunión para tratar aspectos tácticos y finalizaciones ante Román y Braat. Carrión no quiere que se baje la intensidad. Quiere valentía en los suyos.

Solo cuatro bajas en el trabajo en El Requexón

Poco a poco, parece que los peores momentos en cuanto a lesiones van quedando en un segundo plano. A la recuperación total la semana pasada de Álex Millán, que entró en la lista para Valladolid, se suma ahora Paulino, que apunta a novedad en la del sábado. Ahora mismo, a falta de dos sesiones para el choque ante el Levante, solo hay cuatro lesionados en el parte médico: Tarín, Mario Hernández (ambos de larga duración), David Costas y Camarasa. Además, Carrión sigue contando de forma habitual con los chavales del Vetusta, Ayer fueron dos futbolistas del filial los que estuvieron a sus órdenes: Jaime Vázquez y Yayo.