La frase de Juan Mata que abre la puerta a que vuelva al Oviedo: ¿Otra operación Cazorla?

Juan Mata, histórico jugador español y ex del Real Oviedo, ha terminado su contrato en Japón. Ahora, el medio se encuentra en búsqueda activa de empleo. En una entrevbista con EFE y As, el burgalés ha hablado de su futuro, incluso sin descartar la opción de regreso al club carbayón.

A la pregunta de si podría hacer un movimientoparecido al que hizo Santi Cazorla el pasado verano, Mata lo tiene claro: "Si te paras a pensar, todo es bonito. Es bonito jugar en Japón y poder ganar la liga, o jugar en el Oviedo, como ha hecho Santi (Cazorla) ahora después de estar tanto tiempo en Qatar, y poder ayudar a que el equipo suba, que es donde merece estar. Pues también es bonito y romántico, desde luego que yo también lo veo así. No descarto nada, pero todavía no he tomado una decisión. Estoy valorando todo un poco", aseguró.

Juan Mata se encuentra actualmente entrenando en Londres, por lo que la idea más lógica es que estuviesep lanteándose un posible regreso a la Premier League. "No, simplemente es porque tengo casa aquí. Estuve mucho tiempo en Inglaterra, tanto en Londres como en Manchester, y también tengo preparador físico, campos, gimnasios… Conozco a mucha gente aquí para prepararme, y ya lo he hecho alguna vez. Llueve mucho, pero qué le voy a hacer. Sí, estoy entrenando por mi cuenta, no he ido a instalaciones de equipos", dijo.