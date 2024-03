8 millones de euros desde el banquillo: la cifra que ensalza a los suplentes del Oviedo

La reflexión, inusualmente sincera en una sala de prensa post partido, es de Rubén Albés, entrenador del Albacete. "La sensación en los últimos quince minutos es que pintaba más a victoria del Oviedo que nuestra….", pronunció el gallego, que alabó el nivel de la plantilla azul. Para completar el análisis, va otra frase, esta de Carrión: "Los cambios han revolucionado el partido. Nos hicieron mejorar". El banquillo del Oviedo, visto lo visto, marca la diferencia.

Hay dos factores a analizar en esta capacidad del Oviedo de dinamitar los partidos desde el banquillo. De una parte está la configuración de una plantilla ambiciosa, la más completa desde el regreso, allá por 2015, al fútbol profesional. Esfuerzo importante de Pachuca y acierto de la dirección deportiva, con Jesús Martínez como un actor más con fuerza en las decisiones. El mercado de invierno no ha hecho más que confirmar esta idea, y eso que ni Borja Sánchez ni Santiago Homenchenko están gozando de protagonismo ahora mismo. Pero aún hay tiempo para que dejen su sello. Si lo está haciendo Dubasin, uno de los destacados en el Belmonte, y eso que participó en poco más de 20 minutos.

Y está, por supuesto, la acertada mano de Luis Carrión. Perfecto en la lectura de los partidos y, también, en la gestión de los egos. "Hablo más con los suplentes que con los titulares. Por ejemplo, últimamente he charlado más con Lucas que con Viti", decía el viernes pasado en la sala de prensa. Hace tan solo un par de semanas, el entrenador abroncó a los suyos en El Requexón en un entrenamiento del que no parecía nada satisfecho. "¡Estamos en el momento más importante de la temporada! ¡Para todos! Para los que juegan y los que no", les gritó a sus pupilos para motivarles.

Carrión sabe de la importante de tener a todos enchufados porque puede ser un factor a tener en cuenta. Seoane se llevó el protagonismo con su importantísimo gol, pero no fue el único destacado. Dubasin fue vertical y siempre puso en problemas a la defensa del Albacete. Alemão dio una lección de cómo gestionar un resultado a favor, protegiendo la pelota cuando tocó, ganando disputas, dando aire al equipo. Fue otro de los destacados por Carrión. Paulino no tuve su tarde más acertada pero el entrenador subrayó su personalidad. Y, por si fuera poco, se dio el estreno de Álex Millán, otra figura a tener en cuenta en los 12 partidos que le restan a la competición.

Por poner un ejemplo orientativo, la reconocida web Transfermarkt cifra en 7,8 millones de euros el valor de mercado que Carrión puso en liza en Albacete desde el banquillo: 2 millones de euros de Seoane, otros 2 de Alemão, 1,5 de Dubasin, 1,5 de Paulino y 800.000 de Álex Millán. Un detalle que habla de las posibilidades de la plantilla azul.