Cazorla: "Volver era un objetivo desde los 17 años"

Santi Cazorla ha concedido una entrevista a DAZN en la que explica el porqué de su fichaje por el Oviedo. El llanerense lo tiene claro: era el sueño de un niño que alguna vez se curtió en El Requexón el de regresar al Oviedo.

"He cumplido muchos sueños que son increíbles. Jugar en la selección, en Primera, en el Ársenal... Pero hay sueños diferentes. Hay sueños de niño, de un sentimiento diferente, de jugar en tu casa con tus amigos de la infancia. Cuando te reencuentras después de 20 años, era un objetivo que tenía desde que me fui con 17 años al Villarreal, siempre tuve en mente volver", dijo el medio, quien aseguró que "he regresado para aportar y ayudar. Cuando menos gane yo, mejor para el club. Hay que respetar el mínimo de LaLiga, si no, vendría gratis", indicó Cazorla, que ante el Albacete volvió a ser titular por segundo jornada consecutiva, aunque fue relevado en el segundo tiempo por Seoane.