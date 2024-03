Cazorla, sobre su renovación: “Queda mucho por delante y pienso en el Racing, en verano decidiré”

Santi Cazorla fue premiado como el jugador Mahou Cinco Estrellas del mes de febrero. El llanerense recibió el galardón esta mañana en El Requexón y atendió las preguntas de los medios, momento en el que salió la gran pregunta: ¿Seguirá Cazorla el año que viene?

El premio. "Es un reflejo de que estoy participando y me encuentro bien, es lo que más contento me pone. Lo seguiré buscando".

Estado físico. "Las sensaciones son cada vez mejores. El nivel del equipo es muy bueno, así que a conseguir los objetivos".

Estado del equipo. "Vivir esto es muy gratificante. Que la gente siga animada. Ver la ilusión de la gente es algo que hay que mantener. Está todo muy igualado y podemos ser uno de ellos".

La Segunda. "He estado en ligas con tres cuatro equipos, pero ahora somos diez. Eso hace todo muy entretenido y el más regular será el que lo consiga".

Regularidad. "Después de una derrota hay que saber reponerse. El equipo siempre se ha rehecho".

Final de temporada. "Tengo el objetivo de ayudar este año y no me planteo el futuro. Queda mucho por delante y solo pienso en el Racing. En verano decidiré".

Racing. "Es un rival directo y cobra mucha importancia. Por algo están en esos puestos altos. Nuestra gente no nos fallará y necesitamos un buen ambiente".

Margen de mejora. "Espero jugar y tener más minutos. Cada día me encuentro mejor. Quiero aportar a nivel físico y aportar lo máximo".

Dudas. "Me entraron al principio cuando volví de la lesión. Muchas veces no avisan. Pero me encuentro muy bien y no pienso en ello".

Falta contra el Eldense. "Me acuerdo porque no sumamos de tres. Busco lo grupal, ese gol nos hubiera dado tres puntos".

Primer gol. "No sé si lo meteré (risas). Es en lo que menos pienso. Prefiero meter asistencias y poder ayudar. Si es en casa mejor (el gol)".

Personalidad. "Soy uno más, no soy diferente al resto. Siempre me he caracterizado por eso. Intento ayudar con mi experiencia y que me vean así es un poco lo que yo quiero".

Tercera titularidad consecutiva. "Desde que he venido, no había tenido esa continuidad. Estoy volviéndola a encontrar".

Clave del éxito. "No volverse locos. Tener la mente fría y el partido a partido, quedan muchas finales por delante".