Sangalli, ante su regreso al Tartiere: "Ojalá marque gol"

Marco Sangalli es uno de esos jugadores que cumplió con creces mientras vistió de azul. Fue uno de los jugadores clave en evitar el posible descenso del conjunto carbayón en la temporada 2019/20. Estuvo cuatro temporadas con el equipo y en 2022 el jugador fichó por el Racing de Santander. Ahora es una de las opciones que baraja José Alberto, técnico del conjunto cántabro para jugar contra el Oviedo (mañana, 18.30 horas) y ayer, en rueda de prensa, Sangalli quiso recordar su paso por el Oviedo, aunque como buen profesional, quiere ganar: "Siempre es especial volver a un lugar donde has jugado, pero honestamente el partido es especial por lo que se juega el equipo", declaró rotundamente el donostiarra.

Jugará previsiblemente por la banda derecha tras la lesión de Dani Fernández. "Es una posición que no es nueva para mí y es perfectamente compatible con mis características", aseguró.

Allí, en ese carril, se encontrará con Moyano, uno de los jugadores más en forma del actual Real Oviedo. "Es un equipo que este año comenzó bastante mal, pero Carrión los cambió. Nos sacan un punto, pero nosotros vamos allí motivados con el objetivo de ganar. El mayor aliciente es conseguir la victoria y seguir estando arriba".

Respecto a hacerle gol al equipo del que algún día fue capitán, a Sangalli no le tiembla en pulso. "Ojalá suceda. Este partido me preocupa mucho más por ser un rival que tenemos cerca. Ojalá pueda meter no uno, sino dos goles o los que haga falta", explicó.