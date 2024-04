Carrión, tras el empate contra el Mirandés: "Trataremos de que no vuelva a pasar lo que ha sucedido hoy"

El Oviedo no pudo pasar del empate ante un Mirandés que empezó con dudas pero terminó rescatando un punto en el último tramo del partido. Los azules jugaron un partido raro, un tanto dormido, donde el equipo visitante supo imponer su voluntad y al Oviedo le temblaron las piernas.

Análisis del partido. "Es una primera parte esperada. Jugamos muy replegados y nos pusimos por delante. En la segunda, hemos tenido demasiado respeto a perder, con algunas situaciones de poder haber ido a atacar. Nosotros no somos ese tipo de equipo. El partido se hubiera terminado marcando el segundo. Estuvimos imprecisos, pensando en no perderla y no en hacer daño. Es una lección que tenemos que aprender".

Una mala segunda parte. "En la segudna parte hemos querido que pasara el tiempo. Nosotros no rbajamos eso. He visto partidos de los equipos que están en la misma situación que nosotros y son aprecidos. Ellos no recibieron goles. No somos un buen equipo si no tratamos de atacar. Hemos creado las dudas nosotros mismos. Haciendo esto somos un equipo peor".

Futuro. "Veo bien al equipo. Ya lo veía cuando llegué. Estamos ahí metidos, nadie va a ganar todo lo que queda. Tenemos que seguir trabajando para intentar escalar puestos e ir a Cartagena a ganar".

El Mirandés. "No es exceso de confianza, es un exceso de protección por nuestra parte. No me muevo para atacar, me muevo para no perderla. Cuando pasa eso, el rival presiona y te hace gol. Trataremos de que no pase más. Sería un inepto si pensara que este equipo, después de lo que hemos remontado, no tuviera un nivel mental fuerte. Hemos tenido un rival que ha ganado más duelos que nosotros. No me preocupa demasiado, no me gusta lo que he visto hoy y trabajaremos para que no vuelva a pasar".

La baja de Luismi. "La baja de Luismi es importante. Hemos ganado partidos sin él. Trataremos de suplirlo. No sabemos qué es. Puede que sea un giro en la rodilla, pero no lo sé".

Broncas y reposición. "Te enfadas con acciones del partido. Ellos han ganado más duelos cuando los que íbamos ganando éramos nosotros. Si no somos capaces porque nos cueste, deberíamos haber atacado más para hacer el segundo. Estoy enfadado conmigo, con los jugadores y con el mundo. Mañana se nos pasará. Hay que ir a por todas en Cartagena".

Priemera parte. "La primera parte sí salió de nuestro gusto. No creo que el Mirandés planteara un partido de ir perdiendo y luego empatar. Nos dejaron centrar con bastante facilidad en la priemra parte, hicimos lo más difícil. Lo que pasó luego no es algo que me guste. No me gusta tener el balón como si fuera tener la posesión, hay que atacar".

El punto logrado. "No le doy mucho valor al punto. Habíamos hecho algo difícil, que era ponerse por delante. Todos nos jugamos mucho. La segunda parte me deja mal sabor de boca porque no me ha gustado el equipo. Hubiéramos pensado que esta situación era la hostia hace un tiempo. Ha sido más demérito nuestro que mérito de ellos".

Los cambios. "La gente estaba cansada, hacía demasiado calor y no estábamos cómodos. De ahí los cambios, ganar las segundas jugadas. Del 46 al 96 no hemos estado bien, no creo que los cambios hayan influido demasiado".