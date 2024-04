"Me veo muchos años jugando para el Oviedo porque aquí me siento como en casa"

Paula Martínez "Pali" (Corvera, 2003) tiene como ídolo a Santi Cazorla. No se complicó mucho a la hora de escoger un referente. Juegan en la misma posición. Por eso, Pali se fija mucho en el llanerense a la hora de plantear sus partidos con el Oviedo Femenino. La mediapunta se caracteriza por su contundencia en ataque, su buena salida desde atrás con el balón y su eficacia a la hora de resolver en la frontal del área. La jugadora asturiana se formó en las filas del Femiastur avilesino, donde jugó entre 2010 y 2019, antes de llegar al Oviedo Moderno, donde continuó su formación hasta llegar al primer equipo.

–¿Cómo empezó a jugar al fútbol?

–Empecé porque mi mejor amiga de toda la vida empezó a jugar y le dije a mis padres que quería hacer lo mismo. Me apuntaron pensando que iba a durar dos días y quince años después, aquí estoy.

–¿Dónde empezó?

–En Avilés. No tardé mucho en pasarme al equipo femenino, al Femiastur. Luego me vine aquí y este año es mi quinto en Oviedo.

–¿Sigue teniendo relación con aquella amiga? ¿Ella sigue jugando?

–Sí, sí. Seguimos dándole las dos, es Marina Monteserín, del Avilés.

–Alguna vez se han enfrentado. ¿Dejan la amistad a un lado?

–Ante todo prevalece la amistad. Unas veces gana una, otras otra. Pero todo se queda en el campo. Hay pique porque las dos queremos ganar, pero fuera todo se olvida.

–Juega en la mediapunta, pero creo que es bastante polivalente.

–He pasado por todas las posiciones menos por la portería y la mediapunta es a la que mejor me adapto.

–¿Cuál es el punto fuerte de Pali?

–Tengo una muy buena visión de juego y buen golpeo de cara a la portería. Me cuesta un poco defender, por eso juego de manera ofensiva.

–¿Al más puro estilo Cazorla?

–Sí. Para llegar a eso... Ojalá. Tiene una visión espectacular, un golpeo con las dos piernas increíble... Es un referente.

–¿Dónde se ve la temporada que viene?

–Me veo muchos años en Oviedo porque es mi casa. Nunca he tenido ningún equipo definido hasta que llegué aquí. Me identifico mucho con sus valores. Todo el mundo que pasa por aquí se enamorada del club y no se quiere ir.

–Parece que el sueño del ascenso queda lejos. ¿Cómo lo viven?

–No depende de nosotras. Tenemos que gastar todas las balas que nos queden y sacar todos los puntos posibles. No nos rendiremos y lo intentaremos hasta el final.

–Además de compañeras, ¿tiene amigas en el equipo? ¿Tienen tiempo para disfrutar fuera del campo?

–Siempre se tiene más afinidad con unas que con otras, pero tenemos un grupo muy bueno y hacemos muchos planes. El próximo es una tarde de juegos. La piña que hay es increíble.

–Suerte para lo que resta.

–Muchas gracias.

Suscríbete para seguir leyendo