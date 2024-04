Así ficha el Oviedo: «Hemos descartado jugadores que destacaban yendo bien el equipo y luego van mal y desaparecen; queremos gente con hambre»

El ascenso del Oviedo supondría un sueño hecho realidad para mucha gente. También para Roberto Suárez, director deportivo del conjunto azul y que fue futbolista en la última etapa dorada del conjunto carbayón en el máximo nivel. Así lo manifestó el de Grado en el podcast oficial de la Liga "arquitectos", en el que también repasó su extensa carrera como futbolista y su labor como encargado de los fichajes del Oviedo en el proyecto de Pachuca.

Su llegada al club azul. "Estaba como segundo entrenador del Lealtad con Roberto Aguirre, en Segunda B. César Martín me propone entrar como coordinador de la cantera. Reestructuramos y le dimos una vuelta de tuerca a todo. Creamos un equipo de ‘scouting’ y un método de trabajo. Estuve 4 años en la cantera y el año que viene Rubén Reyes paso a la secretaría técnica en el fútbol profesional. Lo hace conmigo Álex Díaz, que había estado en el trabajo de cantera".

Su paso a la dirección deportiva. "Rubén Reyes se va al Getafe, surge la oportunidad que me vaya con él y, también, de que me quede como director deportivo. No vi que fuera mi momento. Y llega Tito Blanco, pero a los dos meses la propiedad cambia la dirección deportiva. Hay la opción de que vuelva Rubén Reyes, estábamos preparados para ello, pero no se da y al final me lo medio imponen. Quieren apostar por gente de la casa. Por responsabilidad, tiro hacia adelante pero con miedo, con el equipo abajo, pero la propiedad lo tenía claro".

Su labor en el club. "La estructura deportiva recae sobre mí: quién renovar, quién no, qué perfiles necesitas... La gestión económica es de la dirección general, Agustín Lleida: él asume las negociaciones con agentes y clubes, y lo traslada a la propiedad. Mi día a día es con Agustín (Lleida), es casi como si viviéramos juntos. Que todo eso se respete es un lujo".

Filosofía de Pachuca. "Lo tienen claro: quieren equipos protagonistas, verticales en el juego, con carácter. Hasta la llegada de Carrión la idea era buscar un entrenador que nos pueda ayudar. Ahora que nos ayude y, además, en un formato concreto. Dimos en la tecla con Carrión. Y buscamos jugadores con hambre. Pensábamos que era muy difícil optar a Seoane, por ejemplo, y Pachuca lo consigue porque tiene un proyecto para él. No podemos renunciar a nada. El proyecto es más atractivo ahora".

La llegada de Carrión. "Teníamos muy claro que era un gran candidato, aunque el cambio podía ser muy radical al ser muy ofensivo y olvidarnos de la fortaleza defensiva. Pero entre lo que te cuentan y el Big Data te cambia la percepción. Se junto todo para cerrar su llegada".

Requisitos para fichar. "Tratamos de ver el comportamiento del jugador en diferentes contextos. Quieres verle en todas las situaciones. Hemos desechado jugadores porque nos chirriaban algunas cosas. Por ejemplo, jugadores que destacan yendo bien el equipo y luego van mal y desaparecen. Las plantillas del Oviedo cada vez son más potentes".

Santi Cazorla. "Ya desde el año pasado estaba muy pendiente del Oviedo, muy en contacto con el presidente y la propiedad. En pretemporada le dijimos ‘cuando quieras’. Pensábamos que nos podía aportar deportivamente, más allá de lo institucional. Siempre está ayudando a todos. En el último partido que jugó fue el futbolista que más balones robó. Me dice que está disfrutando, es lo que más me preocupaba".

Posible ascenso. "Se me pone la piel de gallina, me emociona pensarlo. Dejar al Oviedo en Primera es poder irme tranquilo. Sería poder dejar al club donde estaba el día que hice las maletas. Si pasa, podría jubilarme ya. Y si no se diera el ascenso, creo que estamos un paso más cerca del éxito, estructuralmente y como club, respecto a últimos años".