Al asalto de un muro: así se prepara el Oviedo para visitar a un rival rocoso

Toca hacer de nuevo las maletas y el Oviedo puede agarrarse a su recuerdo más reciente, a ese triunfo a domicilio en Elche, para pensar en seguir sonriendo. El Martínez Valero es un gran precedente en lo anímico, pero lo de Cartagonova del lunes poco tendrá que ver. Si en Elche los de Carrión se disfrazaron de equipo contragolpeador, contra el Cartagena estarán obligados a llevar la iniciativa. Volverá el Oviedo mandón con la pelota, ante uno de los conjuntos de un perfil más defensivo de la categoría. Es un choque de estilos.

Por eso, Carrión emplea la semana en El Requexón en pulir cualquier detalle del juego. Ayer, por ejemplo, el entrenador sitúa dos equipos sobre el césped, y uno de ellos forma con ese 4-1-4-1 más habitual en los planes del enemigo. Y así repasa en alto el entrenador sobre el césped de El Requexón el previsible esquema del rival con el objetivo de ensayar las fórmulas que entiende que pueden dañar la coraza del conjunto de Julián Calero.

El que fuera segundo entrenador de Hierro en el Oviedo en la campaña 2016/17 asumió el mando de un Cartagena a la deriva para, primero, darle una identidad y, después, sacarle de la zona de urgencia. El problema para ellos es que la trayectoria anda algo atascada últimamente, con un punto sumado de los últimos nueve y con el descenso solo a dos puntos. Por eso les urge ganar.

No se espera, no obstante, a un Cartagena que se lance desde el primer minuto al ataque en busca de esos tres puntos en forma de salvavidas. No es su estilo. Así lo pregona Calero y lo dicen las estadísticas. El Cartagena es el segundo equipo de la categoría con menos posesión de la pelota: 43,1%. Solo el Alcorcón de Nafti, con el 42,2%, la emplea menos tiempo. También son los de Calero los segundos que menos pases han completado con éxito hasta ahora, 9.370 envíos buenos.

Es justo lo contrario a lo que propone el Oviedo que, salvo aquella excepción en Elche, siempre ha salido al campo con el objetivo de dominar a sus rivales. De hecho, los azules son el cuarto equipo de la Liga tanto en posesión de pelota, 55% (solo por detrás del 63,5% del Andorra, del 56,8% del Elche y del 56,1% del Valladolid) y en porcentaje de pases buenos, con 81,7% de envíos acertados (le superan Andorra -87%-, Elche -82,9%- y Sporting -82,6%-). El Oviedo acude a un partido en el que la paciencia y una buena circulación pueden ser claves.

