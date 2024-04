La sorprendente anécdota de Cazorla con Xavi Hernández: “El primer día íbamos perdiendo y le vi tirar botas, insultar y gritar”

Santi Cazorla ve paralelismos entre su historia con el Oviedo y la de Xavi Hernández como técnico del Barça. “El caso de Xavi es como el mío con el Oviedo. Él me pidió perdón cuando me dejó solo en Qatar, después no fue lo mismo. Pero me dijo: ‘Santi, es mi sueño, muy personal’”, explicó Cazorla en una entrevista concedida a Sid Lowe, capitán de la Fundación del Real Oviedo y periodista de The Guardian, en la que habla de su regreso al Oviedo y muchos otros temas, como el entrenador del Barça, con el que compartió experiencia en Qatar y la que defiende: “Es triste que sufra en su propia casa, está infravalorado. Llegó en uno de los momentos más duros de su historia, ganó la Liga y la Supercopa, pero parece que nunca es suficiente”,

También relató el de Llanera una anécdota con el entrenador del Barça. “Como jugador Xavi nunca levantó la voz y ahora... El primer día íbamos perdiendo. Le vi tirar botas, insultar, gritar. Le pregunté: ‘¿Qué te ha pasado hoy?’. Y me dijo: ‘He cambiado por completo. Si no lo haces, el vestuario no te respeta’. Pensé: ‘¿De verdad tienes que hacerlo?’. No veo eso en mí, pero entonces tampoco lo vi en él”, cuenta el centrocampista azul.