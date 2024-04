Carrión, sobre la roja a Homencheko: “Defendemos a los árbitros pero, joder, más tranquilidad"

Luis Carrión lamentó al final del partido la oportunidad perdida en Cartagonova, un campo que conoce perfectamente. Pero, como siempre, insta a seguir mirando hacia adelante. Eso sí, dejó su impresión sobre la labor de De la Fuente Ramos, el colegiado.

La lectura del choque con la roja. “Influye la roja en el devenir de la segunda parte, pero hay cosas que podemos hacer mejores. Con once estábamos bien, sin sufrir, con alguna ocasión, llegando por fuera. Dominando. Con diez podíamos haber estado mejor en algunas situaciones: dejamos centrar en el primer gol fácil. Nos perjudicó la expulsión.

La expulsión. “No lo he visto, me dicen que la segunda no es. Teníamos informe arbitral de que sacaba muchas tarjetas y ha sido una pena. No me han parecido las amarillas, ni las de ellos ni las nuestras. Más tranquilidad, joder, tiene que ser así, defendemos la labor arbitral, ya sabéis como soy. Pero tanquilidad, pero no me gusta cuando se transmite nerviososimo”.

La entrada de Homenchenko en el once. “Son un equipo que juega en largo del portero, generan mucha segundas jugadas, ahí sacan faltas y son peligrosos en estrategia. Homenchenko ha estado bien, con buen desplazamiento. Ha abierto el juego a Paulino y ha estado bien”.

Segunda parte. “A dos líneas de 4 haciendo las cosas bien es difícil hacernos gol y el primer gol lo defendemos mal. Con diez llegamos en situaciones por fuera. Hemos sacando centros con 10”.

Lo anímico. “Si tenemos que estar jodidos es por el partido, lo que hemos hecho mal, pero lo anímico estamos bien. Me encargaré de que todo esté bien para ganar el duelo ante el Tenerife para pelear los puestos de playoff. Estamos en posición de hacerlo”.

Regreso a Cartagena. “Es algo bonito porque me he sentido muy bonito. Estoy fastidiado por no ganar pero es de agradecer el cariño que recibo de la gente de Cartagena. Intuía por el partido el otro día que podía entrar Ortuño, con Jairo en la banda, es lo que esperaba. En la primera parte estábamos bien, pero en la segunda han hecho una buena acción para adelantarse y se le ha puesto de cara. Han mejorado ellos. Cuando firmó Calero sabía que el equipo volvía a tener posibilidades de hacerlo bien, es el adecuado para esta situación. Les deseo lo mejor”.