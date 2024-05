Cazorla lo deja claro: "No pienso para nada en que el partido ante el Andorra fue mi último partido"

Santi Cazorla se retiró lesionado el pasado domingo del Tartiere en el partido ante el Andorra. Ahora, los presagios se han confirmado: el medio sufre una nueva lesión en el sóleo de su pierna izquierda. Aún así, el Mago convocó una rueda de prensa esta mañana en El Requexónpara explicar su situación y dar apoyo al equipo. Otra muestra más de que Cazorla no es más que un futbolista.

La lesión. "En lo personal es un momento complicado. No voy a engañar a nadie, tengo esa sensación de dejar al equipo tirado en el momento más importante de la temporada. Arriesgué ante el Andorra y no me arrepiento, era el momento de arriesgar. Si el equipo entra, que estoy convencido de que será así, y puedo jugar, lo haré. Aunque tenga riesgo alto de romperme, lo haré. Para eso he venido. Por todo esto me cuesta aceptar un poco la situación. Los médicos y el míster ya lo saben, si hay un 1% de opciones de jugar el playoff lo haré. Por edad y por tema contractual no me interesa lo que pase con mis lesiones, otros jugadores, como es normal, pueden pensar más en su futuro. Yo ya no, solo pienso en el equipo, en el club y en ayudar. Si me tengo que arriesgar a una lesión, lo haré, no será un impedimento. Quiero jugar. Todos me preguntan que cómo va la lesión y si tengo opciones de jugar. Si entramos en playoff agotaré todas las opciones y ya lo sabe todo el mundo, quiero forzar lo máximo posible. La única opción que tengo de volver a jugar esta temporada es entrar en el playoff".

El partido contra el Andorra. "No pienso para nada en que el partido ante el Andorra fue mi último partido. Me siento con ganas y con ilusión y decidiremos al final de la temporada, ahora no se habla de eso porque hay cosas mucho más importantes sobre la mesa. El otro día fue frustrante porque, además, creo que me equivoqué. La lesión fue en los primeros minutos del partido y jugué 30 minutos con dolor y no pude ayudar al equipo. Siempre recuerdo una frase que me dijo Pellegrini: cuando no sumes, por lo menos no restes. Y en ese momento creo que resté más que sumé, y no me gusta. Tengo que pedirle disculpas al equipo y al míster por ello, tendría que haber pedido el cambio antes. Me siento muy en deuda con el oviedismo, por eso siento tanto las cosas. Siento el cariño y disfruto muchísimo cada vez que juego en el Tartiere, por eso también intentas seguir a pesar del dolor. El sentimiento de culpa que tengo ahora mismo es por eso, me siento en deuda con ellos. Quiero volver lo antes posible y para, ojalá, conseguir el objetivo".

El apoyo a sus compañeros. "Estamos quintos y dependemos de nosotros mismos. El otro día goleamos al Andorra y la sensación parecía agridulce. El Eibar es un gran equipo, pero si queremos ascender tenemos que ganar a los grandes equipos. Hemos demostrado que podemos competir este tipo de partidos y hay que ser optimistas, nada de dramatizar. Veo al equipo bien y la única realidad es que si ganamos estamos en playoff. Ya lo hemos demostrado en otros campos… Otra cosa no, pero personalidad y dar la cara… El Eibar está peleando también por el ascenso directo y es un campo complicado, pero podemos ganar a cualquiera. Lo hemos demostrado. Intentaré aportar esa tranquilidad que me gusta aportar más dentro del campo. Veo a los compañeros tranquilos y alegres, la verdad. Luego llegarán los nervios propios de un partido así. Cuando eso pase, intentaré hablar con ellos. Si estamos aquí es porque hemos hecho las cosas bien. Si no entramos, que no sea por miedo, que se sea porque el fútbol es así. No dependemos de otros resultados. Otros equipos estarán pendientes de nosotros, el Oviedo no. Solo pensamos en ganar al Eibar, si hacemos nuestro trabajo nos sirve. No hay que pensar en terceros y eso creo que nos puede ayudar. El Eibar también van a ir a busca el partido, aunque dependan de lo que haga el Leganés. También necesitan ganar para ser terceros. Un partido abierto nos puede ayudar a hacerles daño. Veo a la plantilla bien, convencida. Y en un momento de fútbol muy bueno. El otro día el sabor era agridulce porque en el 80’ tenías el playoff, pero bueno, lo hubiésemos firmado todos llegar a la última jornada dependiendo de nosotros mismos. Estamos en una posición privilegiada y hay que aprovecharlo".

La afición. "Somos conscientes de que habrá muchísima gente de Oviedo que viajará a Eibar, incluso sin entrada. Estamos eternamente agradecidos a su cariño. Lo de Andorra fue muy bonito de vivir, es lo que siempre se ha buscado en este club. Conozco a muchos de esos aficionados que irán a Eibar sin entrada. Se lo agradecemos de corazón, porque el esfuerzo que están haciendo es tremendo. Ojalá darles una victoria, queremos dársela y que la ilusión por estar en Primera continúe".