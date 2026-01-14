Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ruta al bosque Llananzanes: descubre uno de los hayedos más impresionantes de Asturias

En el concejo de Aller se esconde un bonito recorrido para conocer las bondades del bosque de la región

Ruta al bosque Llanzanes

L. L.

La ruta prestosa de la semana nos lleva por un recorrido lluvioso para conocer uno de los hayedos más bonitos de Asturias. La aventura parte del pueblo de Llananzanes, en el concejo de Aller, a 780 metros de altitud. A pesar de ser una ruta técnicamente sencilla, hay que tener cuidado con la subida del último kilómetro, debido a su marcada inclinación y a sus estrechas dimensiones.

En cuanto al vehículo, podemos dejarlo a la entrada del pueblo, donde tenemos un aparcamiento.

Nada más salir del pueblo, abandonamos la pista que va al puerto de Piedrafita y giramos a la izquierda. Una braña, una majada y un exigente desnivel son algunas de las características de esta ruta, que cuenta también con un espectacular mirador a Peñarredonda. Unas increíbles vistas que, en esta ocasión no lucen por la niebla.

El pico tres concejos, el Escurbín, el Peña Mea, el Retriñón, el Torres o el valle de San Isidro, son algunos de los montes que podemos observar desde las alturas. Todo para culminar el Collado Moxicu. Una localización de ensueño para disfrutar del bosque asturiano.

Los datos

Distancia: 5,65 km

Desnivel: 502 m

Dificultad: moderado

