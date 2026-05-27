Un recorrido de cuento por uno de los desfiladeros más famosos de Asturias: adéntrate en la ruta de las xanas
Declarada monumento natural, este es uno de los desfiladeros más espectaculares de la región, conocido por muchos como el “mini Cares”
L. L.
El desfiladero de las xanas es sin duda uno de los destinos de montaña que más turistas suele atraer hasta Asturias. Declarada monumento natural, este enclave ubicado en Pedroveya, Dosango, esta ruta circular partirá subiendo por el desfiladero de las Xanas, en el área recreativa, para luego bajar por Valdolayés.
En el amplio parking del área recreativa podremos dejar el coche y empezar a subir. Tras recorrer los primeros 150 metros por carretera, veremos el indicador que nos marca por dónde empieza nuestra ruta. Por muchos es conocida como la hermana pequeña de la ruta del Cares, otro de los recorridos más conocidos de Asturias, solo que, en este caso, se trata de un recorrido algo más corto, aunque igualmente espectacular.
Entre sus encantos destaca el arroyo de las xanas, cuyo susurro nos acompañará por buena parte del camino. Como dato curioso, este es el sendero que unía Pedroveya con Villanueva, la capital y fue ya en siglo XX cuando se pretendía que por esa zona transcurriera la carretera que unía ambos pueblos.
Algunos datos de la ruta circular de las Xanas
Inicio/Fin: Área recreativa de las Xanas
Distancia: 9,88 km
Altura máxima: 627 m
Desnivel: 534 m
Afortunadamente, la idea no prosperó y en la actualidad, esa carretera se ubica lejos de este entorno, permitiéndonos disfrutar de un paraje incomparable.
Después, enfilaremos las escaleras que nos llevan hasta Pedroveya y que nos llevarán hasta la ermita de San Antonio, donde acabaremos la ruta de las Xanas. Pero como nuestra ruta es circular, seguiremos hasta el camino de Valdolayés, desde donde tenemos unas espectaculares vistas y desde donde cruzaremos el pueblo de Dosango, donde coronaremos su parte más alta.
Consejos básicos antes de salir a la montaña
- Evita acercarte al ganado.
- Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.
- Si vas con perro, llévalo siempre atado.
- No dejes huella. Recoge todos tus residuos, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.
- Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.
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