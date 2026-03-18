Un palacio, una cascada y una iglesia del Prerrománico: una ruta para disfrutar de Colunga a los pies del Sueve

La ruta de la semana empieza en el pueblo de Loroñe, en Colunga. Uno de los rincones con más encanto del oriente asturiano. Los primeros pasos los daremos en dirección a la ermita de Gobiendes, un camino por el que veremos casas espectaculares en un paisaje de ensueño, repleto de hórreos, paneras y maravillas arquitectónicas como el Palacio de Gobiendes. Declarado en 1973 como monumento artístico e histórico, además de bien de interés cultural.

Y de joyas arquitectónicas a auténticos tesoros de la naturaleza gracias al río Obaya. Un recorrido en el que la sierra del Sueve será testigo ineludible de esta ruta circular. Cascadas y cuevas son otra de las bondades de este recorrido en el que para pasar de un lado a otro tendremos que, precisamente, atravesar una de estas cuevas que nos llevará a la iglesia de Santiago de Gobiendes.

Este templo se levantó en los últimos años del siglo IX, cuando los ecos heroicos de Covadonga ya se volvían leyenda y la monarquía asturiana comenzaba su tránsito hacia León. Se trata de una obra rural alejada de los grandes templos que impulsara directamente la corte ovetense. Pero su condición periférica no evitó que dominase un vasto territorio entre el mar Cantábrico y las laderas del Sueve, paso natural a valles interiores del Oriente de Asturias.

Con el mar Cantábrico a un lado y la sierra del Sueve al otro, cerramos esta bonita ruta del oriente de Asturias.

Algunos datos de la ruta

Distancia: 6,33 km

Desnivel: 141 m

Dificultad: moderada

Consejos básicos antes de salir a la montaña

Evita acercarte al ganado.

Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.

no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando. Si vas con perro, llévalo siempre atado .

. No dejes huella. Recoge todos tus residuos , incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.

, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero. Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.

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