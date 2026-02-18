Para toda la familia y en el centro de Asturias: una ruta que parte de un santuario y conduce a un tonel de sidra reconvertido en una casa

Una ruta sencilla, para toda la familia y para disfrutar de un entorno privilegiado en pleno centro de Asturias. En Nava, uno de los concejos famosos por ser parte de la comarca de la sidra, se encuentra uno de los santuarios con más historia de la región: el del Remedio, construido en el siglo XII, reconstruido en el XVI y casi destrozado durante la Guerra Civil.

Justo en las inmediaciones del templo podemos dejar el coche y empezar nuestra ruta por el sendero del Remedio. Los primeros metros de la ruta transcurren por carreteras secundarias, pero rápidamente, nos meteremos de lleno en un paisaje otoñal, lleno de monte bajo.

La ruta, apta para todos los niveles y con un desnivel de entre 150 y 200 metros, hace que lo único importante sea disfrutar de unas espectaculares vistas y conocer algunos elementos curiosos que encontraremos por el camino, como por ejemplo, un tonel de sidra que es a su vez una casa.

Otro de los atractivos, además del paisaje, es el ganado que pasta en los márgenes de la ruta. Burros, vacas y caballos tienen en esta zona su hogar, entre valles llanos y con el pico Fario como testigo de excepción.

Terminaremos la ruta en el mismo lugar desde el que partimos, en el santuario del Remedio, al que volveremos con energía renovada tras un recorrido sencillo pero con encanto.

Consejos básicos antes de salir a la montaña

Evita acercarte al ganado.

Evita acercarte al ganado.

Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permites que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.

Si vas con perro, llévalo siempre atado.

No dejes huella. Recoge todos tus residuos, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.

Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.

