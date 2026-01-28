Colores de otoño en el occidente: descubre la esencia del bosque asturiano en la ruta al pico Melena

En pleno invierno, aún hay rincones donde podemos apreciar colores más propios del otoño. Se trata de la ruta al pico Melena, en Tuña, Tineo, elegido Pueblo Ejemplar de Asturias en el año 2000.

Empezamos ruta junto a la iglesia de Tuña, para subir hasta el Pico Melena. Una ruta que merece mucho la pena por el paisaje ¡y porque en esta ocasión, Rubén Nembra se ha calado hasta los huesos por el camino!

A la altura de su centro sociocultural empezaremos la ruta por la pista. Rápidamente, encontraremos ese bosque otoñal, en esta ocasión, pasado por agua. Al llegar a la altura de una pequeña cabaña, descansaremos tras el inclinado trayecto que nos habrá tocado superar. Un buen momento para apreciar la belleza del paisaje, dominada por el monte Esperón y desde donde ya podremos apreciar nuestro destino de hoy.

A solo 3 kilómetros encontraremos la cima de la ruta prestosa de la semana, altura desde la que podremos apreciar nuestro punto de partida, el pueblo de Tuña.

Los datos de la ruta Distancia: 9,63 km Desnivel: 474 m Dificultad: moderado

Tuña, Pueblo Ejemplar

Tuña, asentada en el valle del río del mismo nombre y capital del "Cuarto de la Riera", posee un rico patrimonio artístico y popular, puesto que aún conserva casonas, palacios y tiene abundantes hórreos y paneras.

Este valle ha sido solar de importantes linajes de decisiva influencia en la historia de España, como el General Riego (1784-1823), y es conocido por atesorar la Fana de Genestaza y el Dolmen de Merillés, ambos de gran importancia natural e histórica respectivamente.

Además, Tuña fue galardonada por la Fundación Príncipe de Asturias con el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2000.

