Conoce la edificación medieval declarada Bien de Interés Cultural y a solo unos kilómetros de Oviedo: la ruta circular ideal para hacer con niños con increíbles vistas al Aramo

Comenzamos ruta en el pueblín de El Campo para dejar a nuestra izquierda el embalse de los Aflilorios y dirigirnos a La Boza. ¡Así comienza esta nueva ruta en el concejo de Morcín! Una ruta circular que nos llevará al Torreón de Peñerudes, una edificación medieval del siglo XII, que ha sido declarada Bien de Interés Cultural.

Aunque la excursión se puede iniciar en la propia área recreativa, la mejor opción, si se va con niños pequeños, es desplazarse en coche hasta la villa de El Campo, y estacionar cerca del monumento al Montañero y de las instalaciones del campo de fútbol. De hecho, justo enfrente de estas canchas deportivas parte un camino amplio que tras recorrer unos 800 m nos dejará en el montículo sobre el que se elevan los vestigios de la Torre de Peñerudes, ya que no se conservan en su totalidad, pero sí que ofrecen unas amplias vistas de la Sierra del Aramo y de la montaña central asturiana.

Empezaremos a subir por la parte con mayor desnivel positivo para luego poder subir y bajar a gusto. Llegaremos pronto al primer bucle, concretamente al que une los concejos de Morcín, al que nos dirigimos y el de Quirós, que dejamos atrás. 150 metros por carretera y ya nos metemos de nuevo al monte para seguir disfrutando de la ruta.

A pocos metros del pueblo recorreremos un sendero que nos conducirá al Torreón de Peñerudes, un monumento histórico con origen en la alta edad media, en el siglo XII. En ese momento estaremos a unos 530 metros sobre el nivel del mar, justo al norte del pueblo de El Campo.

A pesar de que la edificación no se encuentra en muy buen estado, no hay riesgo de derrumbamiento, por lo que se puede visitar sin problema y disfrutar de unas espectaculares vistas a Oviedo, Gijón y Avilés, la Mostayal o el Monsacro.

Se trata de una excursión corta, pero muy bonita, que traslada nuestra imaginación a épocas medievales.

Algunos datos

Distancia: 8,13 km

Desnivel: 384 m

Dificultad: fácil

Consejos básicos antes de salir a la montaña

Evita acercarte al ganado.

Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.

no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando. Si vas con perro, llévalo siempre atado .

. No dejes huella. Recoge todos tus residuos , incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.

, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero. Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.

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