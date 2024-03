Leonor Muñiz. Hermana Mayor de la Cofradía del Cristo Yacente de Salas: "Queremos promover el culto a Jesucristo e incentivar a la gente joven"

Nerviosa pero contenta, así se confiesa Leonor Muñiz ante su primera Semana Santa como Hermana Mayor de la nueva Hermandad del Cristo Yacente de Salas. Un colectivo creado por los vecinos, a instancias del sacerdote Alejandro Sanzo, para rescatar tradiciones religiosas de la zona, y potenciar el flujo turístico en el concejo durante la Semana Santa. Maestra de profesión, Muñiz volvió a Salas definitivamente en 2004, implicándose activamente en las actividades de la Unidad Parroquial.

-¿Qué recuerda de aquellas últimas procesiones en la villa de Salas, hace ya décadas?

-Hace casi unos cuarenta años, sí. Lo sé porque yo fui una de las últimas porteadoras de la Virgen. Y era una adolescente. Mi hermano recuerda más cosas, creo que había unas procesiones muy importantes. A mí ya me tocó la época en que ya decaía un poco. Se dejaron de hacer porque no había gente que participase en ellas o las organizase.

-Usted es la primera Hermana Mayor pero las mujeres ya participaban entonces

-Las mujeres siempre llevaron la imagen de La Dolorosa. Aunque estos dos últimos años, desde que se recuperaron las procesiones, las imágenes las portearon todas los hombres. Ya que queremos mantener vivas las tradiciones, empecemos a hacerlo como se hacía. Este año la van a portar las mujeres.

-¿Cómo surgió la creación de la Hermandad?

-La idea partió del párroco, Alejandro Sanzo, cuando llegó aquí. En 2020 tenía la intención ya de empezar con los actos, pero no se pudo por la pandemia sanitaria. Ya en el 2022 habló con la asociación de comerciantes y representantes de Salas en Marcha que le ayudaron a organizar la Semana Santa, junto con algunos particulares. A finales de ese mismo año, habló con feligreses de distintas parroquias de la unidad pastoral y nos dijo pidió ayuda. Nos constituimos entonces como una comisión. Y hoy, aquellas somos las mismas personas que estamos en la Junta Directiva de la Hermandad.

-Una Hermandad que quiere implicarse en más actos que los de Semana Santa

-Desde luego. Esta es una asociación pública de fieles, que se constituye en la Archidiócesis de Oviedo, y es lógicamente religiosa. Sería un poco pobre si solo fuese para organizar los actos de Semana Santa. Tenemos otros objetivos también. Queremos promover el culto en honor a Jesucristo, con la advocación de la Virgen Dolorosa. Promover una formación cristiana, con actos diferentes, como seminarios de formación. Y practicar obras de caridad y apostolado, por supuesto, porque son la esencia de la doctrina católica. Tenemos que fomentar ese espíritu, e incentivar a la gente joven, para que los niños no dejen de asistir a los actos litúrgicos cuando se acaba la primera Comunión.

-Ampliar la concepción general de la fe para atraer a mas personas, se podría decir...

-No solo se trata de asistir a los actos litúrgicos que tienen lugar en la iglesia. La Semana Santa, por ejemplo, también da vida al pueblo, atrae gente y visitantes. Y mucha gente, aunque no sea religiosa o practicante, colabora. Seguramente, no todas las aportaciones de la gran cesta que sorteamos, por ejemplo, sean de personas creyentes, pero colaboran porque es otra forma de dar vida al pueblo. De la misma forma, no toda la gente que va a Sevilla, a Valladolid o a las grandes procesiones son creyentes, pero también es una manera de acercar la iglesia a la gente que incluso siendo creyente no va con mucha asiduidad a la iglesia. En nuestro caso, tanto con la ofrenda floral del Jueves Santo como la procesión del Viernes

-¿En qué está trabajando estos días la Hermandad?

-Estamos buscando los últimos porteadores, los Hermanos de Luz para llevar unas velas que cierren los laterales de la procesión. También estamos con los últimos remates de la ropa y los ornamentos de la nueva imagen del Nazareno. Eso se lo hacemos todo nuevo, porque la ropa que tenía no se podía utilizar. Estamos ultimando todos esos detalles, por ejemplo también nos faltaban almohadillas, al sacar una imagen más necesitamos más cosas. En general, está casi todo listo, quedan pequeños flecos.

-Es destacable la colaboración vecinal

-La verdad es que estamos muy contentos. Mucha gente nos pregunta cómo puede participar de la Hermandad o ayudarnos. En estos últimos días hemos hecho nuevos socios. Yo creo que después de Semana Santa pasaremos de los 150 socios ya. Por otra parte, también agradecemos la colaboración de la gente, en especial de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo y la Asociación Musical de El Salvador. El año pasado vinieron y este año nos lo confirmaron otra vez.

-¿Se imaginaba aquella adolescente que portaba La Dolorosa que sería algún día la primera Hermana Mayor de una Hermandad?

-Nunca lo hubiese imaginado (ríe). En aquel momento pensaba en ayudar y participar de manera activa. Demostrando con actos que somos creyentes. No tenemos que dejar nuestras creencias solo para nuestro interior.