A la hora de perder peso lo más importante (como en casi todo) es ponerte en manos de profesoinales. Los nutricionistas y los entrenadores son los únicos que saben las necesidades de cada persona. En este sentido los ejemplos de otros que vivieron antes que tú el mismo cambio de mentalidad y optaron por una vida más sana y saludable también te pueden servir de guía.

Si hay algo en lo que está insistiendo en los últimos meses los profesionales de la nutrición es en la importancia de volver a la comida real y dejar de lado los ultraprocesados que nos trata de vender la industria alimentaria y que no hacen ningún bien a nuestro organismo. Más bien al contrario: suman calorías vacías que te impiden llegar a tu peso ideal.

En este sentido también es importante que renuncies a las denominadas “calorías líquidas”, es decir, a aquellas que ingieres mientras comes o cenas con una copa de vino. El alcohol puede provocar que aumentes de peso a pesar de que estés haciendo dieta. Es mejor que renuncies a las cañas (y a los refrescos azucarados) y te centres en otras bebidas más saludables. Un joven relataba hace días su experiencia en un foro en donde contaba cómo había conseguido bajar cinco kilos en un mes con el único “esfuerzo” de dejar de pedir refrescos azucarados.

“Me pasé a la gama Zero de todos los refrescos que tomaba, uno al día y noté el efecto transcurridas varias semanas”, afirmó. De hecho desde varias organizaciones apuntan a que es necesario reducir también nuestro excesivo consumo de azúcar. Una “droga blanca” que está presente en muchos de los productos que consumimos en nuestro día a día aunque a veces no nos percatemos de ello. Un pequeño gesto en este sentido puede suponer múltiples beneficios para la salud y el metabolismo y te pueden ayudar a perder peso.Recuerda que adelgazar no es, o al menos no debe ser, una decisión exclusiva de estética.

Ni mucho menos. Lo importante a la hora de bajar la barriga es llegar a un peso que te permita evitar todas las enfermedades que están relacionadas con el sobrepeso y que, tal y como alertan una y otra vez desde la Organización Mundial de la salud, están aumentando considerablemente en los últimos años. De hecho la OMS insiste también en la necesidad de que nos movamos más: deberíamos dar todos los días de forma obligatoria unos 15.000 pasos para mantenernos en forma.