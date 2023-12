La COVID-19 ha vuelto a mutar y muchas más veces de lo que lo había hecho hasta ahora (en lo que respecta a los aminoácidos de su proteína de la espícula).

Se tratan de las nuevas variantes derivadas de BA.2.86, un sublinaje de Ómicron también conocido como ‘Pirola’, que han pasado a englobar el 41,79% de las muestras secuenciadas en España de las últimas semanas y el 27,1% a nivel mundial.

Y aunque todavía no existe una incidencia acumulada elevada, los expertos han observado una rápida expansión por todo el mundo de una de estas variantes: la JN.1.

"Nieta" de Pirola, ha puesto en tensión a la comunidad científica ante lo que podría ser la variante más contagiosa desde Ómicron.

Desde del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalan que en el país norteamericano se han duplicado los contagios en menos de dos meses y se prevé que esta cepa se convierta en la dominante en todo el mundo en las próximas semanas.

Variante de riesgo moderado y de interés... pero "riesgo bajo"

Tal y como ha detallado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, Pirola ha pasado a ser una “variante de riesgo moderado” y "su nieta" la JN.1 una "variante de interés", puesto que todavía no se conoce el impacto que pueden llegar a tener las más de 30 mutaciones que presentan.

Según parece, estas mutaciones podrían darles la capacidad de escapar a la inmunología que se había adquirido hasta el momento a través de la vacuna y de la propia infección.

En otras palabras, que ni haber pasado la COVID-19 ni habernos vacunado podrían servir para evitar el contagio de estas variantes. Pero eso está por ver.

Por el momento, las miradas se centran en la JN.1 debido a su mutación adicional L455S, que le ha otorgado, además, la capacidad de extenderse como la pólvora en el último mes. Mientras que la BA.2.86 se ha mantenido constante desde que apareció a medidos de agosto.

Por ello, aunque todavía no existe suficiente evidencia de lo que puede suponer para la población, la OMS se mantiene vigilante y mantiene en "riesgo bajo" a ambas variantes.

Incremento del 158% en la venta de tests de antígenos

Con la presencia de Pirola, los farmacéuticos también han notado un aumento en la venta de test de antígenos. Y no pequeña.

Según el último informe de la consultora farmacéutica IQVIA, desde verano y hasta octubre (cuando se informó de la nueva variante Pirola) se han vendido hasta un 158% más kits para hacerse una PCRs en casa.

Pese a esta situación, los expertos lanzan un mensaje de calma.

Y como detalla la doctora María del Mar Tomás, médico de Microbiología en el Hospital Universitario de A Coruña y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEMIC).

“Los casos que se están dando en España no son graves. Prácticamente no se están viendo pacientes con esta variante en los hospitales. Es verdad que sí ha habido un incremento de casos, pero, por lo general, los infectados presentan una sintomatología que les permite quedarse en casa y recuperarse”,

Un dato lógico, dicen los expertos, puesto que el objetivo de cualquier virus es sobrevivir. Y siguiendo lo que los científicos han bautizado como "la estrategia del virus inteligente", la manera que tienen de reproducirse y seguir evolucionando pasa por no matar a su hospedador para conseguir el mayor número de contagios. Cuando no lo hacen así (ellos no lo planean, solamente ocurre) y matan muy rápido, no les da tiempo a contagiar y acaban desapareciendo.

Síntomas de la ‘Pirola’ y sus variantes

Con respecto a su sintomatología, la doctora Tomás apunta a que no difieren del resto de sus antecesoras:

Dolor de garganta.

Tos.

Dolor de cabeza.

Congestión.

Estornudos.

Afonía.

Dolores musculares.

Fiebre.

Pérdida de olfato.

Náuseas y vómitos (en algunos casos).

Teniendo en cuenta que cada persona puede presentarlo de una manera diferente.

¿Dónde está el peligro? Los enfermos deben ponerse la mascarilla

La experta responde con rapidez a esta pregunta:

“El peligro radica en que contagie a tantas personas que, al final, termine infectando a pacientes más vulnerables”.

De hecho, ya son pocas las mascarillas que se pueden ver en cualquier lugar. Sobre todo, en el transporte público, donde los pasajeros, aún enfermos, tosen y estornudan sin mascarilla ni distancia.

Por ello, la experta hace un llamamiento a la “responsabilidad individual” y recuerda que, si sabemos que estamos enfermos y vamos a ver a una persona vulnerable, debemos adoptar las medidas correspondientes.

“Lo de siempre. Si vamos a ver, por ejemplo, a nuestro abuelo y estamos enfermos, debemos ponernos la mascarilla, mantener la distancia y lavarnos muy bien las manos”, recuerda Tomás.

Vacunas frente a las nuevas variantes

La doctora Tomás insiste en la eficacia de las vacunas:

"Son una de las razones por las que estamos mejor protegidos ante este virus. Y por el momento son eficaces ante estas nuevas variantes".

Ya no solo para la COVID-19, sino también para otras enfermedades infecciosas, como la gripe A, que está protagonizando las urgencias de los hospitales españoles.

"Es muy importante y recomendable que se vacunen de la gripe y de la COVID-19", insiste.

Y aunque esta variante todavía no haya dado señales de alarma en cuanto a gravedad, la portavoz de la SEIMC mira a enero con desconfianza:

“Por ahora no hay suficiente evidencia. Pero en enero, después de las fiestas y cuando el repunte de gripe A desaparezca, ya veremos si la COVID-19 recupera el protagonismo”, concluye la experta.