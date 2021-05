El Juzgado de Instrucción número 4 de Siero ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta a partir de la denuncia del sindicato de la Policía local SIPLA contra el alcalde de Siero, Ángel García, por supuestos delitos de coacciones y amenazas.

“Los hechos denunciados carecen de relevancia penal. La problemática que subyace en la denuncia se refiere a un conflicto laboral, público y notorio, que mantiene el sindicato denunciante con el Alcalde del Ayuntamiento de Siero, cuyo estudio en profundidad no corresponde a la jurisdicción penal. Concurriendo lo dispuesto en el artículo 641.1 y 779.1, al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito, procede acordar el sobreseimiento provisional y archivo de las mismas, sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, pudieran corresponder al perjudicado. Se decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de estas actuaciones”, señala el auto de sobreseimiento, con fecha del pasado 18 de mayo. Cabe, no obstante, interposición de recurso de reforma y subsidiario de apelación.

Los hechos denunciados por el Sipla señalaban que el regidor, tras una manifestación que el sindicato organizó a la puerta del Ayuntamiento, habría acudido a las dependencias policiales tratando de intimidarles y amenazarles, solicitando los cuadrantes de turnos del cuerpo. Tras analizar los que había, el Alcalde aseguró haber encontrado irregularidades en la asistencia al trabajo, exceso de vacaciones y horas extra.

En aquella entrada a la Comisaría se habrían proferido insultos y amenazas. Tras esto, habría llamado a su despacho a algunos agentes para que declararan en el contexto de otra investigación abierta en relación a la Policía local. Uno de ellos grabó la reunión, entendiendo que García estaba tratando de coaccionarlo para que declarara contra del jefe de Policía, José Enrique Fernández y de otro mando.

El regidor declaró el pasado 19 de febrero en los juzgados de Siero, negó ante la magistrada todas las acusaciones y aseguró, en relación a la demanda, que es el “precio que hay que pagar por hacer lo correcto”.

García negó todas las acusaciones realizadas por el sindicato policial asegurando que las decisiones tomadas respondieron al único objetivo de “gestionar bien los recursos públicos y dar un buen servicio al ciudadano”. El regidor aseveró además entonces a su llegada que la causa era “el fruto de hacer las cosas bien”.

A finales del pasado abril, el Juzgado de Instrucción número 2 de Siero también decretó el sobreseimiento de la causa contra el Alcalde, los ediles Aurora Cienfuegos y Víctor Villa, el secretario municipal, Felipe Fanjul y la jefa de personal, Lucía Prieto, por supuesta prevaricación. El Sindicato Independiente Policía Local de Asturias (Sipla) denunció que todos ellos habrían dejado caducar varios expedientes disciplinarios abiertos a una serie de agentes adscritos a otros sindicatos policiales, con el objetivo de beneficiarles, llegando a nombrar a uno de ellos Comisario Jefe del cuerpo, de manera provisional. Ni la Fiscalía ni el Juez aprecian que haya habido dejación de funciones, considerando que se tramitaron los expedientes pero que se agotó el plazo por una serie de circunstancias sobrevenidas.