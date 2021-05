El Partido Popular de Siero presentó ayer su propia propuesta para dar una nueva ubicación a la nueva escuela infantil de la Pola, para niños de hasta 3 años, pese a que ya ha sido proyectada en el edificio del Cinema de la capital sierense por el equipo de gobierno, del PSOE, y está solo pendiente de la licitación. Con todo, los populares estiman que aún se está a tiempo de buscar otro emplazamiento. Y su idea es que se construya en una finca en la parte trasera de los colegios Hermanos Arregui y Celestino Montoto y del instituto Río Nora, para unificar en el área todo el complejo educativo de la Pola.

“Pretendemos que estudien la propuesta y se debata. Y lo que tenemos que pensar no es en lo bonito de la obra si no en la utilidad en el presente y el futuro”, señaló el edil Hugo Nava. A su juicio, una de las mejoras que conlleva la ubicación planteada es que favorecerá la conciliación para que las familias con hijos en distintas fases educativas no tengan que desplazarse a varios sitios de la Pola para llevar o recoger a los escolares. También destacó que la zona que proponen cuenta con más aparcamientos.