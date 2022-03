Juan José Lajo, director financiero de la empresa de camiones sierense Casintra, se desenvuelve igual de bien entre números que entre letras. De hecho Lajo es, además de empresario, doctor en Filología y enamorado de la lingüística. De ahí que acabe de sacar a la luz una obra singular, tanto en la forma como en el fondo: un diccionario de gaélico irlandés-asturiano.

“Me encanta el mundo de la lingüística, desde hace muchos años me dedico al estudio de las lenguas celtas y mi tesis doctoral fue sobre el habla astur de Sanabria, un trabajo que también estoy pendiente de editar”, explica Lajo, para quien la actividad de traducción le resulta “muy relajante”. “Con esta situación de huelga de los camiones llego a casa y me pongo a traducir al irlandés porque es lo que más me relaja”, explica.

El diccionario que acaba de publicar es una obra de consulta general, compuesta por un total de 14.000 entradas, y además de la traducción al asturiano, explica la pronunciación, la etimología de cada palabra y la fraseología, con ejemplos de expresiones y construcciones lingüísticas, así como una gramática que completa esta obra.

Lleva trabajando en él muchísimos años y asegura que “en realidad no me roba tiempo de mi trabajo, lo que más tiempo me roba es la familia y eso es lo mejor”, asevera. No en balde, aprender irlandés ha sido para él una forma de desconectar y también un reto. “Los métodos de irlandés que había eran muy malos, así que me puse a hacer algo yo mismo que me sirviera”. ¿Es difícil el gaélico? “No tanto, es ponerse”. Y además, sorpresa: “Tiene palabras muy parecidas al asturiano, con un origen común”.