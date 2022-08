La avería de una tubería de Cadasa que pasa por los alrededores de La Fresneda (Siero) dejó sin suministro de agua durante todo el día de ayer a más de 10.000 personas en Llanera y a otras 4.000 en la urbanización sierense. En total, unos 15.000 vecinos de ambos municipios se vieron afectados por un incidente que se detectó el martes y que, al prolongarse su reparación, terminó por dejar sin suministro a núcleos de población como Pruvia, Posada o Lugo de Llanera.

Fuentes del Principado indicaron a última hora de la tarde ayer que, tras las labores de reparación que se llevaron a cabo durante toda la jornada, los técnicos habían logrado arreglar la avería y restablecer el suministro por la tubería afectada. A partir de ahí, se procedía al recargado de los depósitos de ambos concejos para restablecer con normalidad el suministro de agua.

El incidente obligó a organizar un dispositivo de apoyo para abastecer los dos depósitos principales de la red de agua de Llanera y el que suministra a La Fresneda. Se movilizaron las autobombas de Bomberos de Asturias, que contaron con el apoyo de bomberos de Oviedo, Gijón y de la empresa ArcelorMittal. El Principado aportó cuatro autobombas nodrizas con una capacidad de entre 9.000 y 11.500 litros junto a seis autobombas forestales de 4.000 litros cada una. Bomberos de Gijón trabajó con dos nodrizas de 10.000 litros y Oviedo sumó otras dos de 5.000 litros. ArcelorMittal apoyó con una nodriza de 9.000 litros.

El Ayuntamiento de Llanera ya advirtió el jueves de que, por causa de esta avería, la localidad de Pruvia podría sufrir cortes en el suministro y que «previsiblemente, Posada y Lugo también podrían sufrir alteraciones» en el servicio. Lo que no se esperaban los vecinos de estas tres localidades, y menos aún los de La Fresneda, es que ayer se iban a pasar todo el día sin agua, algo que afectó a muchos negocios y a explotaciones ganaderas que no pudieron funcionar con normalidad.

La situación que provocaron los cortes de agua obligó al Ayuntamiento de Llanera a declarar la situación de Emergencia Nivel 2 a las 7.50 horas, ante una ausencia de agua que podía «originar daños importantes». El alcalde, Gerardo Sanz, suspendió los actos que tenía previstos y se desplazó al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa), en La Morgal. «Es una avería en una tubería principal de Cadasa que ha dejado los depósitos sin reservas de aguas», adelantó Sanz a este periódico.

El Principado activó a las 9.26 horas el Plan Territorial de Emergencias del Principado de Asturias en fase de alerta 2. Una de las razones para activar este plan era facilitar la movilización de medios para prestar apoyo al Ayuntamiento de Llanera.

La viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nieves Roqueñí, concretó unas horas después lo que estaba sucediendo: «El martes se detectó una fuga en una de las tuberías de abastecimiento del Consorcio de Aguas de Asturias, concretamente en el ramal que abastece a las poblaciones de Llanera, a la zona de La Fresneda y al polígono de Silvota». La causa, según Roqueñí, fue «una grieta en un codo de la tubería» que obligó al Consorcio a «actuar de emergencia».

Esos trabajos se realizaron el miércoles, pero el jueves cuando se puso en servicio la tubería, que tiene una presión de 18 kilos, se soltó todo el codo y esto provocó el que se quedase nuevamente sin agua. Todo ello hizo que el servicio se interrumpiera desde la madrugada del jueves al viernes.

Mientras todo este dispositivo se ponía en marcha, los vecinos de Llanera y de La Fresneda amanecían con la sorpresa de no tener agua en casa. Un vecino de Pruvia, Luis Ángel García Martínez, lamentaba que no se le hubiera avisado con antelación. «Nos dijeron que el jueves iba a haber cortes y ya te preparas, pero hoy (por ayer) tenía previsto limpiar el tejado, hacer cosas y no voy a poder», lamentó.

García Martínez tuvo que tirar de agua embotellada para dar de comer a sus tres perros, «Guindilla», «León» y «Bruma». Cerca de donde vive Luis Ángel García tiene su explotación ganadera Víctor Manuel García Rodríguez, más conocido por Viti, que fue portero del Real Oviedo en su última época dorada.

Las 43 vacas lecheras que tiene Viti en su explotación necesitan agua, más aún en verano. Tras casi dos días con cortes en Pruvia la situación se empezó a complicar. En torno al mediodía de ayer le llegaron unas cubas procedentes de Aguas de Langreo con las que pudo calmar parcialmente la sed de los animales: «En verano beben 2.000 litros diarios», explica el ganadero, que asegura que esta ausencia de agua «se nota en la producción, comen menos y dan menos leche». Pilar María Tejo iba cargada con dos garrafas de agua y era la segunda vez que salía a comprar por si acaso el corte de agua se demoraba mucho. «A las siete de la mañana ya no había agua, la gente dice que va para largo y por eso compré primero cuatro garrafas y ahora fui a por dos más», aseguró esta gijonesa vecina de Posada desde hace veinte años. «Había un señor con el carro lleno de garrafas y, al parecer, era porque estaba haciendo un obra en casa y la necesitaba para seguir con ella», añadió Tejo. En una de las cafeterías del centro de Posada no se podía servir café de máquina por el corte de agua y las bebidas iban en vasos de plástico para no tener que fregar. Y es que para poner el lavavajillas tuvieron que utilizar agua embotellada. Horacio Fernández González, propietario del local, explicó que algunas de las cafeterías vecinas habían decidido cerrar. En su caso, «de momento, aguantamos, pero si vemos que no podemos continuar así terminaremos cerrando». A un par de kilómetros de Posada, en el recinto ferial de Llanera, en Ables, sí que hubo agua para el inicio tanto del Certamen y Concurso Ganadero como de la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias. Fue uno de los pocos rincones del concejo que se escaparon de un corte que dejó a Llanera seca.