Libros, juguetes, disfraces, adornos navideños o juegos de mesa son algunos de los objetos que los visitantes pueden encontrar a su paso por el exterior de la plaza cubierta de Pola de Siero en el mercadillo navideño que los alumnos de sexto de Primaria del colegio poleso Celestino Montoto han organizado con el objetivo de recaudar fondos para su viaje de estudios a Madrid. María Álvarez es una de las madres que impulsan este peculiar rastro. "El precio de los viajes, al igual que todo, ha subido mucho, así que se nos ocurrió esta idea, por una parte, para conseguir financiación y, por otro, para que los niños también aprendan que el dinero no cae del cielo", sostiene.

En la iniciativa participan 38 escolares de once años de edad. "Al viaje van cincuenta, pero no han podido venir todos por falta de tiempo, aunque han colaborado de igual manera", explica Álvarez. Uno de ellos es Diego Martínez, que se ha desprendido de algunos de sus objetos más preciados para ponerlos a la venta. "He traído muchas figuras y algunos juegos de mesa que ya no utilizaba".

Lo mismo han hecho Daniela Domínguez y Catalina Antuña. "Hemos traído libros de cuando éramos pequeñas y que ya no leemos, algún peluche y algunos juguetes", detallan. Los tres menores coinciden en que "lo importante es pasarselo muy bien, a la vez que conseguimos ayuda para pagar nuestro viaje de fin de curso". "Está siendo una buena oportunidad para conocernos también entre nosotros, relacionarnos y hacer nuevas amistades", añade Domínguez.

Aunque el mercadillo se inauguraba oficialmente a las doce, media hora antes los chicos hicieron su primera venta. Nicolás García, de 4 años de edad, adquiría un estupendo coche de juguete por el módico precio de cuatro euros. "Es Rayo Mcqueen", explicaba el pequeño, muy orgulloso.

No solo los alumnos del centro educativo colaboran con el mercadillo. "Lo cierto es que los comerciantes de la Pola se han volcado. Al menos ocho locales nos han ayudado, donándonos dinero para poder sortear una cesta de Navidad", explica María Álvarez. "Otros muchos han colaborado en la elaboración de las papeletas, con los carteles y con la difusión del mercadillo", añade.

El mercadillo estará abierto este sábado en horario de 12.00 a 15.00 horas.