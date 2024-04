La polémica por la cafetera del alcalde de Siero, inesperada protagonista de Güevos Pintos

La polémica por la cafetera del despacho del alcalde de Siero, Ángel García, también es protagonista de la fiesta de Güevos Pintos de hoy en la Pola. Después de que el asunto, la supuesta compra de un aparato automático por el que se habría pagado una primera factura de 1.225 euros, haya dado la vuelta al país a través de las redes y de canales de televisión nacionales, una artesana, Nancy Velásquez, de las que participan en el mercáu poleso decidió anoche pintar uno de sus huevos a la venta con una cafetera. Lo cierto es que el dibujo representa a una italiana, pequeña y tradicional, que no tiene que ver con el aspecto real de la del regidor, pero que sí se inspira en el gran revuelo causado por el tema. El regidor ha aclarado esta mañana que no se ha comprado ninguna cafetera y que el aparato es una máquina de vending, que instala una empresa. "No ha costado nada ni le va a costar al Consistorio, solo se paga por el café que se toma", indicó.

A Velásquez la llamaron ayer tarde para comentarle que el asunto se estaba tratando en tertulias de cadenas nacionales. "Y como no podía dormir de los nervios por la cita de hoy de Güevos Pintos se me ocurrió pintar la cafetera en uno de los huevos", explica la joven.

El güevo pinto de la cafetera, junto a uno del "pitufo gruñón" de Lugones, también protagonista como novedad de esta cita. / L. R.

La cafetera fue objeto de una pregunta por parte de la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, Silvia Tárano, que interrogó al regidor sobre el pago de "una primera factura" de 1.225 euros por el aparato, según aseguró la concejala. El vídeo del pleno, con la respuesta del regidor, que consistió en "invitar a todos" a café y proponer que trajeran bizcocho, se hizo viral en redes sociales. El güevo pinto de la artesana Velásquez hace también referencia a esa respuesta. Sobre él puede leerse "Todos invitados a café" y "Ayuntamiento de Siero".

El Alcalde explicó este martes el asunto, mostrando las facturas referidas al pago de café, leche y otros utensilios para servirlo.

"Ayer me llamó mucha prensa rosa y amarilla, no medios de comunicación, y preferí no entrar en ese juego. Visto lo que ha pasado sí he querido hoy aclarar las cosas, sobre todo por la gente de aquí, a quien me debo y a quien creo que debo dar las explicaciones", dijo el regidor. Añadió que la cafetera se instaló para poder ofrecer un café a las visitas institucionales, personas o empresas que acuden al Ayuntamiento de un municipio de "53.000 habitantes, el cuarto municipio de Asturias, que no podía ni ofrecer un café a quien nos visitaba". "Es una cafetera que no ha costado nada al Ayuntamiento ni le va a costar, es una cafetera de vending que nos pone la empresa y lo único que hacemos es pagar el café que consumimos", detalló.