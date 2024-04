Esta es la cafetera de la discordia de Siero y así está ubicada en el edificio de Urbanismo

La cafetera de la polémica de Siero, la que costó 1.225 euros, es un aparato de aspecto relativamente sencillo que no tiene apariencia de lujoso ni a primera vista nada de particular. Está ubicada en el edificio de Urbanismo, sobre el estante superior de una mesa con varios huecos de servicio donde descansan vasos, azucarillos, cucharas y demás utensilios necesarios para preparar un café, al lado de una impresora. El gobierno municipal, en concreto, el alcalde, Ángel García, mostró a este periódico una imagen de ella y las facturas de la adquisición, explicando de nuevo que "inicialmente se compró para la Alcaldía y que, después, cuando una empresa les ofreció otra de vending, esta última se quedó en su despacho y la otra se llevó a la concejalía de Urbanismo, donde aparece inventariada como elemento de propiedad municipal".

El documento de compra de dicha cafetera, que data del 25 de agosto de 2023, refleja que, efectivamente, el destino era el despacho del regidor. Sin embargo, con un asterisco, escrito a mano, al final del documento, puede leerse que "se cambia ubicación al edificio de Urbanismo, primera planta". De hecho, en el acta de recepción de bienes inmuebles, donde se recogen todos aquellos efectos materiales que son inventariables, y que data del 3 de octubre de 2023, la localización física del electrodoméstico es el reiterado por Ángel García en numerosas ocasiones desde que se desatara la polémica por el gasto, esto es, el edificio de Urbanismo. En ese acta, se puede ver también que el aparato es una "Cafetera Superautomática de la marca DeLonghi, modelo Primadonna Soul".

"Para todo aquel que se pregunte por qué decidimos comprar una cafetera de 1.225 euros y no una más barata, la explicación es sencilla: es un modelo 'ecológico', que no consume cápsulas, por lo tanto, es menos contaminante". "Otros modelos solo hacían un café y hay reuniones en las que puede llegar a haber cinco o seis personas y no tenemos tiempo de pararnos una hora para ponernos a hacer cafés", señala.

El regidor cree que "lo mínimo, cuando tenemos alguna reunión, ya no digo entre nosotros, sino con gente que viene desde asociaciones, empresas o, incluso, los propios vecinos de Siero, es poder ofrecerles un café, es algo básico". Vuelve a reclamar a la oposición "a que muestre dónde está la factura que demuestre que la cafetera ubicada en la Alcaldía le ha costado al Ayuntamiento, o a los ciudadanos de este municipio, 9.000 euros como se ha dicho".