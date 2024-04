"El interés general es que Costco pueda abrir en Siero", replica el Alcalde al Principado

Suma y sigue en el cruce de declaraciones entre el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, y responsables del Gobierno autonómico a cuenta del proyecto para instalarse en el concejo sierense de la gran compañía americana del sector de los supermercados Costco. El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida, aseguró durante un acto en Castrillón que este asunto no está suponiendo ningún problema en el Gobierno autonómico de coalición PSOE-IU, donde el criterio es unánime. Incidió también de nuevo en que en Asturias "no gobiernan las multinacionales".

"No voy a entrar en declaraciones que puedan abundar en una polémica, porque creo que todas las polémicas son estériles. Pienso que tanto Siero, los vecinos, como su Alcalde merecen explicaciones, que las tendrán oportunamente. El Gobierno de Asturias se está manifestando en completa coordinación, con completa cohesión, y sigo diciendo lo que ya dije: en Asturias gobierna un gobierno, no las multinacionales", señaló, preguntado acerca de una situación que se deriva de lo que dictan las directrices regionales de comercio cuya modificación reclama el Ayuntamiento sierense.

Las directrices no permiten la implantación de superficies de venta de más de 2.500 metros cuadrados en determinados ámbitos y eso impide por el momento que Costco desarrolle su proyecto en el polígono industrial de Bobes, donde quiere abrir un equipamiento comercial de unos 15.000 metros cuadrados. Hace más de dos años que se viene solicitando que se modifiquen dichas directrices, una petición que no cuenta solo con el respaldo del gobierno de Siero, sino que ha logrado apoyo del PP y también de la Cámara de Comercio de Oviedo. Se entiende que no solo en el caso sierense, sino en otros y en el conjunto de la región, esta normativa, más restrictiva que la de prácticamente todas las comunidades, es una desventaja competitiva para Asturias.

La inversión de Costco superaría los 30 millones de euros y crearía unos 200 empleos. El alcalde sierense considera incompresible que pueda perderse esa cifra de puestos de trabajo y censura la actitud de Zapico, mientras que el consejero de Ordenación del Territorio apunta a que las normas han de revisarse atendiendo al interés general de Asturias y no a la petición concreta de un solo concejo, en este caso el de Siero. En esta misma línea se manifestó también el consejero de Hacienda, el socialista Guillermo Peláez, que indicó que la revisión de las directrices se hará atendiendo a ese "interés general" y no a un proyecto concreto.

"No se puede hacer nada"

El regidor sierense se refirió ayer de nuevo al asunto y a las manifestaciones acerca del "interés general". "Lógicamente, yo lo que hago es defender el interés general, como todos los políticos. Y para mí, como alcalde de Siero, defender 200 puestos de trabajo, entiendo que es de interés general".

García señala que hay un matiz muy importante. "Las directrices de Comercio afectan a toda Asturias, no solo a Siero. No solo es Costco. Es un Obramat, es un Decathlon, es mucho más. Todas las actuaciones que supongan más de 2.500 metros de superficie de venta no se pueden hacer en Siero. Nada", señaló, incluyendo en sus consideraciones la referencia a otras dos inversiones de proyectos que no fue posible hacer en el concejo por la misma razón normativa.

Destacó que "en determinadas zonas de Asturias, como Oriente y Occidente, la gente tiene que irse a comprar a Galicia o a Cantabria porque no somos capaces de desarrollar suelo para la implantación de espacios comerciales cuando hay demanda". Y añadió: "Cuando pido abrir las directrices, lo pido para que todo el mundo que quiera invertir en Siero no tengan las restricciones que son inexplicables en estos tiempos en Asturias". "Las restricciones inexplicables que tiene hoy en día el Principado para la implantación de tiendas de todo tipo nos afectan a todos. ¿Qué sentido tiene limitar de esta manera la posible implantación de tiendas, de áreas comerciales de todo tipo? ¿Dónde está ahí el interés general?", valoró.

A su juicio, "a veces confundimos el interés general con el interés de unos pocos". Instó a "hacer una consulta popular y así verificamos cuál es el interés general". Para nosotros, "el interés general es que Costco sí pueda abrir en Siero", concluye Ángel García.