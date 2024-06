La rotonda de acceso a Parque Principado se hará el año que viene, adelanta el Alcalde

El Ayuntamiento de Siero construirá la nueva glorieta que ordenará el tráfico de entrada a Parque Principado a la altura del enlace de Granda "el próximo año, si nada se tuerce". Así lo confirmó ayer el alcalde, el socialista Ángel García, en la visita de inauguración a otra rotonda, en este caso la construida en la N-634 entre Colloto y Granda.

El nuevo acceso al centro comercial desde la A-64 en dirección a Oviedo se ejecutará fuera de los dominios de la Demarcación de Carreteras, a iniciativa municipal, tras 23 años de espera para dar solución a los enormes atascos que se forman en la rampa de acceso desde la Autovía, y para acabar con las maniobras irregulares de muchos conductores que se desvían hasta la gasolinera próxima para dar la vuelta y ganar tiempo.

"A ver si conseguimos avanzar un poco en un proyecto que en su día no se hizo y que con el paso del tiempo cada vez es más difícil de acometer: primero había financiación y no había solución técnica y ahora hay una propuesta de solución aceptada hace unos años pero no hay financiación, a ver si en algún momento hacemos coincidir ambas cosas", apuntó el regidor.

El Ayuntamiento ya está trabajando por su cuenta sobre el proyecto de una rotonda en la salida de la autovía desde la Pola, en el margen derecho, "pero quedarían por hacer más actuaciones", reconoce García. Porque además estaría pendiente también un carril específico desde la A-64 para una entrada a Parque Principado lo más directa posible.

El proyecto de esta nueva rotonda "está en redacción y nuestra intención es hacerla el año que viene", asegura el alcalde sierense con la vista puesta en todas las mejorías que supondrá: "Facilitaría y mejoraría mucho la incorporación desde la Pola, y también será beneficiosa para los vecinos de Viella y el Conceyín, así como para futuros desarrollos no solo en el entorno de Parque Principado, sino también en esa zona de Siero, con un millón de metros cuadrados que están en reserva por interés supramunicipal desde 2006", razona. Se trata de "una bolsa de suelo fundamental en el corazón de Asturias, y hay que mejorar los accesos" sostiene.

El alcalde sierense, Ángel García, y la delegada del Gobierno, Delia Losa, junto al panel de datos técnicos de la obra de la rotonda entre Colloto y Granda. | L. P. / Luján Palacios

De momento la que ya está en funcionamiento es la rotonda en la N-634 entre Colloto y Granda, una actuación del Ministerio de Transportes que se suma a la glorieta construida también en esta vía, a la altura de La Carrera, y que ayer recibió la visita de la delegada del Gobierno, Delia Losa, y de la directora de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, Mireia Muñoz.

Se trataba de dos intersecciones que eran "muy peligrosas, con giros a la izquierda" y que en el caso de Granda soportan importantes volúmenes de tráfico, con hasta 13.000 vehículos diarios. Ambas se han transformado en glorietas para mejorar las condiciones de seguridad, al eliminar todos los giros a la izquierda y cruces de la calzada. También se ha mejorado la iluminación usando tecnología led y en la isleta central de la glorieta de La Carrera se ha colocado una torre de alumbrado de 20 metros de altura provista de cuatro proyectores.

"Años con ello"

Las dos actuaciones de Siero han supuesto una inversión de 642.544 euros, y el resultado ha sido "una mejora sustancial de la seguridad en este punto", indicaba Mireia Muñoz en la puesta en servicio de la rotonda de Granda. "Costaba mucho incorporarse a la Nacional en este cruce, y ahora el tráfico es más fluido", apuntó la responsable, quien también recordó que se ha mejorado la señalización y el drenaje.

El alcalde quiso por su parte agradecer al Ministerio esta actuación, dada "la peligrosidad que tenía esta rotonda; tal parecía un cruce en Calcuta que cada uno pasaba como podía, mientras que ahora se está absorbiendo con seguridad todo el flujo de vehículos", destacó García. El regidor subrayó además que "llevábamos años con ello y esta es la forma de conseguir que la gente nos vote", mientras recordó que también se está trabajado en una "humanización" del tramo de la Nacional 634 entre la Pola y El Berrón, que se ejecutará con cargo a los fondos europeos Next Generation.