La semana anterior en esta misma columna os hablaba de la “marcha verde” y de algunas conmemoraciones que se celebran en octubre y que para bien o mal han condicionan y aún condicionan nuestra vida y todo ello con una temperatura que tiñe de calor y colorido cada letra que escribo. Hemos tenido un octubre de ensueño, con temperaturas que en Asturias se han acercado a los 30 grados, algo inaudito , impensable, nunca visto, pero los avatares de la vida son así y seguro que aún nos esperan más sorpresas, como la que nos ha proporcionado ayer el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2022, Yann LeCun al decirnos que no tardando mucho no tendremos que estudiar idiomas para comunicarnos con los demás y todo gracias a la inteligencia artificial... Aún me quedan en el tintero algunos aniversarios de los que quiero dar cuenta antes que acabe el mes, junto con algunas nuevas consideraciones del “verde” , color característico de nuestra tierra que no para de recibir valoraciones y contenidos positivos, y que fue uno de los preferidos de doña Ana Botella en su etapa de presidenta consorte en la Moncloa.

Supongo que se celebran los aniversarios con la sana intención de agradecer, vivir, de dejar huella; de que los hechos trasciendan y engrandezcan nuestro paso por la tierra, y todo ello ahora que , valga la paradoja, son muchas las personas que no creen en la trascendencia , en el mundo más allá de la muerte, pero aun así les preocupa la herencia y el legado cultura y humano que dejarán a las generaciones venideras. Hoy y antes que concluya octubre vais a permitidme que recuerde algunos aniversarios que marcan la actualidad, y así en plena celebración de la entrega de los Premios Princesa de Asturias en su edición de 2022 , el Teatro Campoamor, que acoge el acto, celebra sus 130 años de vida, de alegrías y tristezas, que ha sido cobijo y testigo de muchos aconteceres humanos….¡Cuántas cosas nos diría si pudiera hablar! . También en épocas de zozobras sanitarias y carencias médicas (interminables y dolorosas listas de espera) la ciudad agradece el esfuerzo impagable de todo el personal sanitario y no sanitario que presta su servicio en el Hospital Monte Naranco, en su 75 aniversario. Hace escasos días el PSOE, desde Sevilla, celebró el cuarenta aniversario de su primer triunfo electoral , un 28 de octubre de 1982. La Historia juzgará sus aportaciones, pero lo cierto es que aquel PSOE y el actual difieren en mucho. Aquel intentaba resolver problemas y acortar diferencias; éste crea problemas y aumenta las diferencias personales y regionales. A mí siempre que llega octubre hay una fecha que me marca y me obliga a escribir estas letras y es la del 11 de octubre, víspera del Pilar, y es que ese día la Iglesia celebra y glosa la figura a San Juan XXIII, el Papa bueno, y es que este pontífice tuvo el acierto de convocar e inaugurar un 11 de octubre de 1962 el Concilio Vaticano II que tanto bien hizo y hace a la Iglesia, y que nos obliga a todos a una mayor autenticidad de fe y a un compromiso humano y coherente . El lema de su pontificado fue “Obediencia y paz”, y en sus “Cartas a los familiares”, llenas de sinceridad y cariño , en sus sencillos comentarios, desvela la cruda realidad de una vida deshumanizada y desesperanzada en la Bulgaria de los años 1925 a 1935, donde estuvo de Visitador Apostólico, y en una época en la que el mundo occidental era desconocedor de los abusos del poder soviético, como se evidenció décadas después a la caída del Muro un 9 de noviembre de 1989. Este mes de octubre también ha dejado algunas noticias preocupantes, además de sorprendentes, y son los “ataques verdes en museos”, seguimos con el ‘verde’, pero en versión negativa, o agresión contra cuadros expuestos en museos, con latas de tomate, a un cuadro de Van Gogh o pure de patatas a un cuadro de Monet en Alemania. Ejercicios de talibanismo cultural impropios de una sociedad que se dice tolerante, humana y avanzada, ya se pide más personal de seguridad en los museos, incluso en Oviedo. Por último, a la espera de nuevas novedades, llega la minería verde, - el ‘verde riqueza’, el litio- dispuesta a enriquecer Cáceres y comarca con su mina de Valdeflores, y la petición juiciosa de algún científico que reclama más apoyo a las “energías verdes”, si de verdad queremos preservar el Planeta. El ozono en España excede los límites de la OMS y la Deuda Pública ya roza los 1,5 billones de euros. P.D Octubre también es el mes del Rosario y de Santa Teresa que en su “Vida” nos recuerda que su confesor le decía “que en ninguna manera dejase la oración…”