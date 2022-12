Ser uno de los concejos más importantes de Asturias, la posición central y las buenas comunicaciones también puede ser un hándicap. Cuando nuestro concejo es noticia por asuntos poco agradables nos sentimos molestos. Lo de esta semana con "El Matador" nos dejó a todos estupefactos. Y con ello nos preguntamos cuánto no habrá.

Hace poco más de dos meses la policía incautó 20 kilos de speed a una traficante en Siero. Ahora los 600 kilos de cocaína. La dimensión de este negocio es realmente enorme. En España parece ser que el gramo de cocaína está entorno a los 50 euros. Una multiplicación sencilla convierte el polvo blanco en treinta millones.

Ciertamente es negocio porque hay quien compra. No son pocas las personas que recurren a estos estupefacientes para modificar su estado anímico, son serias las consecuencias de su uso y aunque el consumo de cocaína se asocia a un estatus económico y social, la verdad es que hay gentes de todas las condiciones que recurren a este producto.

No sé qué decir porque nada es fácil y seguro que si quienes consumen estas sustancias tienen consigo argumentos sobrados para justificarse, no está entre ellos el de ayudar a enriquecer a personajes sin escrúpulos que cabalgan sobre ilegalidades, hacen acopio de armas y no perdonan. Enhorabuena a la policía por su trabajo y ojalá nadie en Siero necesite esas porquerías.