Uno de los momentos más difíciles del que escribe es titular su escrito. En esta ocasión el título me vino solo, pues para eso tiene uno amigos expresivos y muy creativos, y si todos los días tienen su porcentaje de creatividad, el martes, en Pola de Siero, mucho más y sólo basta darse un paseo por los aleros de la Plaza de Abastos para constatar lo que dijo, y esto es algo que se experimenta desde que Rodrigo Álvarez de Asturias ,allá por octubre de 1310, creo que el 16, diera autorización para que los mercados que espontáneamente se celebraban en la zona, estuvieran sujetos a ley y con la necesaria seguridad. ¡Se ve que en todas las épocas hubo amigos de la ajeno!, quizás ahora con más diplomacia y engaño, les basta papel y lápiz… Pues, como os decía, a temprana hora, me encontré con un gran y simpático amigo, - de esos que amenizan veladas y con el que nadie se aburre- , y al preguntarle por su madre de avanzada edad, me dijo que se encontraba muy bien , activa, contenta y muy pendiente de la actualidad, que para eso se enchufaba tarde tras tarde al televisor a seguir programas de vanidades y rumores. El otro día me dijo: “Hijo, la Pantoja tiene novio”. ¡Que tenga suerte! – le contesté- que bastante mala la ha tenido con la muerte y desde la muerte de su gran y verdadero amor, Paquirri. ¡Enamorarse de un mito deja huella…!

Nada más oírle yo sabía que tenía título y que condicionaría mi contenido, y es que si hablamos de Isabel, de canción, no tiene que sorprender que hable de Argentina y España y es que ambos países, el pasado 27 de enero, en el Auditorio de Pola de Siero se comunicaron a través de la canción , concretamente del tango, gracias a la soberbia interpretación del grupo “La Porteña Tango”, que nos deleitó no sólo con su escogido y actualizado repertorio, sino con sus aportes divulgativos – se habló de los orígenes del tango, modalidades, historia y figuras más destacadas…- con sus imágenes y con su cuidado vestuario , todo ello sabiamente coordinado por el Sr. Pichano, responsable del grupo. Si la música estuvo a alto nivel, lo mismo se puede decir de sus bailarines y del hábil manejo de las bolas gauchas, y otro tanto se puede decir de sus músicos, con piano, guitarra y el bandoneón, y de su elegante y experta cantante que sabía pulsar muy bien las emociones del público. ¡Argentina mima el tango!¡Que placer escuchar la Comparsita y el bandoneón de Astor Piazzolla en manos de Pichano, hijo, en el Auditorio de Pola! ¡Ojalá mimemos nosotros lo nuestro, ya sea la toná, la copla, las jotas…! ¡Muchas gracias y mi más sentida enhorabuena a los que han hecho posible esta inolvidable vivencia! Hace unas semanas pedía a través de estas letras una férrea defensa de la cultura hispana, y conciertos como este lo justifica. El próximo marzo, el día 9, tendremos “mariachis”, y creo que ya quedan pocas entradas. Espero repetir la experiencia. Por cierto, en la Biblioteca de Pola hay más anaqueles de literatura inglesa que española. Espero que se corriga. Inyectado de la melancolía que trasmite el tango, donde parece transpirar aún la morriña de nuestros inmigrantes, me puse en contacto con la poesía y esta vez de la mano la editorial Visor y su autor Francisco López Serrano, ganador del Premio de Poesía Emilio Alarcos 2023, que me dejó gratamente sorprendido, y me hizo parafrasear aquellos conocidos versos de Bécquer de “Por beso(verso)yo no sé qué te daría", pues nos deja expresiones tan afortunadas como estas: “Mi conciencia es un fragmento de estrella/ que alumbra con su voz invisible/ el universo entero…” ”Soy el malestar del cosmos / confinado en cuerpo humano…” La verdad es la realidad y hoy hemos hablado de la Pantoja, de la Porteña Tango y de los versos de Francisco López Serrano, y de ello he dejado constancia . De todo esto se deduce que quizás deba hacer un reciclaje en la pesca de noticias, pues se ve que estas como los géneros literarios van por sectores, por edades e incluso por sexos… La verdad y la realidad deben ir de la mano y más en una nación que tiene el privilegio de abastecerse y enriquecerse de la experiencia de más de 9.000.000 millones de jubilados, con sede en Bilbao, Barcelona, la Brañuca (Traspando) y demás zonas…. De entre las noticias que quizás no interesen, ya que ponen en duda de manera constante nuestra capacidad intelectual (silencios injustos, mentiras continuadas…), me quedo con dos. 1. Hace unos días don Luis Garicano nos decía que: ”El estancamiento económico de España se extiende ya durante más de 15 años. Como mostraba el Informe Anual del Banco de España, la convergencia económica de España con la Eurozona no sólo se ha estancado, sino que se ha revertido. Nos van pasando en las clasificaciones del FMI de renta per cápita en poder de compra, los países más variopintos como la República Checa, Lituania o Polonia. 2. El 70% del gasto público se destina a pensiones y sueldos de funcionarios. P.D “Mi alimento es la disidencia, mi respiración la queja, mi corazón late para el desacuerdo… Soy el malestar del cosmos Confinado en un cuerpo humano…” (Francisco López Serrano)