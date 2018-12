5 trucos para no engordar en Navidad

Se acerca esa fecha marcada en rojo en el calendario de cenas, comidas y compromisos de toda índole que hacen que cada año nos ocurra lo mismo, engordemos más de los deseado. Queremos darte 5 trucos que si consigues seguir harán que estas fechas pasen por ti, pero no por tu báscula. Desde hacer un calendario a esconder algunos alimentos. Aquí van nuestros trucos para no engordar en Navidad.

Truco 1: Haz un calendario de eventos Navideños

No caer en dejarse durante todos los días, debemos cuidarnos los días que no sean festivos. Es decir, si el día de Nochebuena cometemos un exceso y en la comida de Navidad lo repetimos, no podemos dejar sin hacer algo de deporte el día 26. Un buen truco es preparar un calendario de eventos en los que marquemos las comidas, cenas o eventos sociales que harán que probablemente cometamos excesos con los alimentos. Así pues, podremos también obligarnos a realizar ejercicio los días que queden libres de comidas copiosas.

Truco 2: No abandones el ejercicio

No abandones el ejercicio por completo. Si no tienes mucho tiempo y no puedes permitirte pisar el gimnasio siempre puedes hacer alguna rutina rápida de ejercicio, con 5 o 10 minutos de ritmo fuerte puede servir para quemar esas calorías demás. Te recomendamos que mantengas el ejercicio, también puedes pensar en realizar alguna escapada cercana a caminar, hacer una ruta o incluso ir de compras caminando por tu ciudad.

Truco 3: Cuida las bebidas gaseosas

No caigas en la tentación de tomar bebidas azucaradas durante todas las vacaciones. Si quieres beber un poco de alcohol te aconsejamos que pruebes con la sidra achampanada, el cava o el propio champán, el vino tinto también es un buen aliado, mucho mejor que los refrescos o los batidos. Los días que no sean festivos toma mucha agua, así limpiarás tu organismo.

Truco 4: No te saltes comidas

Está claro, todos esperamos por ese cordero que hace tan bien tu abuela o esos langostinos con tu salsa favorita, puedes comerlos sin problemas, pero ten en cuenta una cosa, en Navidades más que nunca, no te saltes una comida. Es muy importante no sentarte a la mesa con más hambre de lo habitual. Desayuna fuertemente, eso impedirá que llegues a la comida con gula, tu cuerpo lo agradecerá. Te vas a enfrentar seguramente a varios platos. No comas por comer.

Truco 5: Esconde los dulces

Parece una tontería, pero si no tienes a la vista el turrón, los dulces, los polvorones, no los echarás en falta. Evitar el pecado es algo fácil de logra si lo haces desde el primer dia. Todo es bueno en su justa medida, come de todo, pero con cabeza. Si el día de Nochebuena comes demás no pasa nada, el día de Navidad tómatelo con más calma. Intenta que tu día sea más dinámico, da un paseo, pasea a tu perro, haz los recados andando, en definitiva: muévete.