La extraña confesión de amor de Paula Echevarría: "Te quiero para siempre"

La polémica está de nuevo servida en una de las parejas que más han dado que hablar en los últimos años (la formada por Paula Echevarría y David Bustamante) ha vivido en las últimas horas el que parece ser un nuevo enfrentamiento directo en redes sociales. La pareja lleva ya varios años separada. Pero parece que no pasan página. Hace unos meses conocíamos la decisión de ambos de dejar de seguirse en unas redes sociales en las que ayer estallaba la polémica. ¿La razón? Una broma de David Bustamante en la que muchos quisieron ver una crítica hacia su ex pareja.

El cantante cántabro colgó un "stories" en su cuenta de Instagram en el que hablaba como si fuera una "influencer" con un filtro que casi le hacía parecer Paula Echevarría (conocida además de por su trabajo como actriz por su influencia en redes sociales). Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y muchos vieron tras esa "broma" una crítica a su ex pareja.

Hoy los seguidores de Paula han visto otra "puñalada" tras un "sotires" que ha publicado la asturiana. Sobre una foto de su actual pareja en la que se puede ver a la asturiana feliz y sonriente la actriz ha dejado un mensaje muy directo. "Y así desde que te conocí€ nunca se me ha quitado la sonrisa, nunca has dejado de mirarme. Te quiero para siempre", afirmó.

Lo cierto es que es algo extraño que Paula Echevarría utilice las redes sociales para hablar de su vida privada. Sí que es verdad que de vez en cuando desliza algún comentario, pone alguna foto o comparte algún momento íntimo pero no demasiados. La actriz candasina juega al difícil equilibrio de saber que interesa en parte por su vida privada y por su condición de figura pública pero también asegura que no quiere vender su vida privada. Por eso es muy poco frecuente que haga declaraciones de amor como esta, que no ha pasado desapercibido. No en vano Paula tiene más de dos millones de seguidores en redes sociales que están pendientes cada día de lo que diga esta actriz que también ha sabido hacer de las redes sociales su negocio.

Algunos, de hecho, llegaron a acusar a Paula de ser demasiado clara y directa a la hora de vender este tipo de contenidos publicitarios a sus seguidores. El riesgo de ser un influencer es que puedes acabar perdiendo tus seguidores y por lo tanto tu influencia.