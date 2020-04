Los incumplimientos del primer paseo: salir dos adultos o ir a buscar a los niños

La fotógrafa de LA NUEVA ESPAÑA le pide a una familia de Oviedo que pose para la foto del primer domingo de desconfinamiento infantil. La primera jornada del estado de alarma en la que se permite a los niños disfrutar de una hora de paseo o de juego sin contacto social. La familia posa sonriente pero manifiesta sus precauciones: "Solo os dejamos publicarla si no estamos incumpliendo la norma. Porque no lo tenemos claro". Y, efectivamente, estaban incumpliendo la norma. Al paseo habían salido, con bicis incluidas, patín y patinete, dos adultos (padre y madre) y sus tres hijos. Lamentablemente, en ese grupo sobra un adulto. Así que LA NUEVA ESPAÑA no puede ni usar la fotografía ni los nombres de los incumplidores.

La orden de 25 de abril sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 dice claramente que entre los requisitos para evitar el contagio está que "el paseo diario deberá realizarse como máximo en grupos formados por un adulto responsable y hasta tres niños o niñas". Además, de salir los cinco en dos grupos distintos, "durante el paseo deberá mantenerse una distancia interpersonal con terceros de al menos dos metros". Así que tampoco sería correcto que posaran bien juntitos los cinco.

Ese matiz no es el único que está induciendo a error a algunas familias. También durante la mañana se vieron incumplimientos que tenían que ver con quién era el adulto que acompañaba a los niños. Según la orden ministerial, "a los efectos de esta medida, se entiende por un adulto responsable aquella persona mayor de edad que conviva en el mismo domicilio con el niño o niña actualmente, o se trate de un empleado de hogar a cargo del menor". Y si la persona responsable no es su madre o su padre o su tutor o acogedor legal, "deberá contar con una autorización previa de los padres". Así que ni los abuelos, ni los tíos, por decir algo, pueden ir a buscar a los niños a las casas para sacarles de paseo. Salvo que esos abuelos o tíos ya convivan con los niños en el mismo domicilio.

Y ¿qué pasará en los días laborables y quién sacará a los niños al paseo? Según la norma, o bien esperan a que su padre o su madre les puedan sacar a la calle, o salen con la persona que les cuida durante ese tiempo de trabajo de los progenitores. En todo caso, tiene que ser alguien que ya conviva en casa con ellos en esas circunstancias.

Precisamente en la guía elaborada por el Ministerio de Sanidad se recogen algunas preguntas y respuestas interesantes para afrontar estas salidas. Aquí siguen algunas de ellas.



¿Pueden salir de paseo con adultos que no conviven de forma habitual en casa?

Solo es posible con personas adultas responsables mayores de edad que hayan convivido de forma habitual con el menor o con las personas empleadas del hogar a cargo del menor



¿Pueden salir de paseo con los abuelos/as con los que conviven habitualmente?

Es posible, pero no recomendable



¿Pueden ir al campo de baloncesto de al lado de casa o a jugar un rato en los columpios?

NO. No está permitido el acceso a espacios recreativos infantiles al aire libre ni a instalaciones deportivas



¿Pueden ir a dar el paseo junto a otros niños o niñas acompañados de una persona adulta?

NO. Se debe mantener la distancia de dos metros con terceros. Solo pueden salir juntos los niños/as que habitualmente conviven juntos en la vivienda.



¿Pueden acompañar a una persona adulta al banco o a hacer la compra?

Está permitido, pero en la medida de lo posible se recomienda priorizar las salidas con los menores para que disfruten del aire libre.



¿Se puede ir a visitar a abuelos/os, familiares o amigos/as?

NO. Es una salida que no permite el contacto ni la visita a terceros.



¿Podemos jugar con otros niños que encontremos en el paseo?

NO. Es posible saludar y mantener una conversación breve manteniendo la distancia de aproximadamente dos metros y continuar el paseo. NO está permitido formar grupos de personas.



¿Se puede llevar a los niños/as en coche?

NO. No se puede coger el coche para realizar el paseo diario de una hora con menores. Solo se podrá llevar a los niños/as en el coche en el caso de que tengan que acompañar a un adulto para realizar las tareas permitidas por el Estado de Alarma, o para acudir a la asistencia sanitaria.



¿Es necesario usar guantes?

NO. No es necesario el uso de guantes. Cuando salimos a la calle, una limpieza adecuada y frecuente de manos es más eficaz que el uso de guantes. Para la población infantil es complicado hacer un uso correcto, por lo que puede generar más riesgo.

Recuerda que, además, en el consultorio de LA NUEVA ESPAÑA respondemos a tus dudas sobre el estado de alarma que se vive en España por el coronavirus.