Día 57 de encierro: Asturias se prepara para la Fase 1 con solo 85 pacientes en planta y 30 en la UVI

Asturias mira al lunes con la ilusión de poder empezar a recuperar algo similar a la vida que tenía antes de que la pandemia lo cambiara todo. Aunque sea una "nueva normalidad", la región ya mira un horizonte en el que sea posible tomar un café en la terraza de un bar o ir a compar a cualquier comercio. Lo hace acompañado de unos datos sanitarios que, a pesar de sumar tres fallecidos más (son ya 295) y sumarse al balance de los geriátricos otros cuatro decesos de días anteriores (las residencias de ancianos del Principado acumulan ya 179 fallecimientos), son esperanzadores: once pacientes menos en planta (son 85) y uno menos en la UCI (30).



Balance sanitario de la región

La región registra hoy un dato de contagio de 3.197 personas, lo que supone 14 más que ayer, de los cuales solo siete son por pruebas PCR y los otros siete se han diangosticado en tests rápidos. Todo ello en un día en el que se hicieron 2.321 pruebas. Las hospitalizaciones siguen bajando y ya solo hay 85 pacientes en planta por el covid-19 y otros 30 en la UCI. Lo peor de la jornada, eso sí, viene de la cifra de fallecidos. Tras un día con un solo fallecimiento, hoy hay que lamentar tres más. A ellos hay que sumar otros cuatro regitrados en geriátricos de días anteriores, siendo las residencias de ancianos el punto donde se concentran la mayor parte de los decesos: un total de 179.



Asturias, a la segunda residencia en la Fase 1

La región última la llegada este próximo lunes a la fase 1 de la desescalada, un paso más hacia la "nueva normalidad". Por las calles se ve a tenderos y chigreros abriendo las persianas de sus comercios para ir poniendo en orden las cosas después de casi dos meses cerrados. Con dudas, con pérdidas y con un futuro incierto, tratan de tener a punto sus negocios. Los ciudadanos se han llevado un alivio cuando, tras algo de confusión, por fin han sabido que podrán moverse a su segunda residencia si está se encuentra en la región. El Gobierno ha tenido que cambiar de criterio en lo relativo a este asunto. En un encuentro informal organizado con medios de comunicación a primera hora de este sábado para explicar el contenido de la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) -del que han dado información las agencias de noticias- fuentes del Gobierno sostuvieron que las pernoctaciones en segundas residencias no estaban permitidos en la fase 1 del plan de desescalada, ni siquiera dentro de la misma provincia, isla o región sanitaria. Pero que el Ministerio de Sanidad ha vuelto a examinar la cuestión esta mañana y confirma la interpretación de que "sí es posible trasladarse a segundas residencias dentro de la misma provincia o zonas que pasen el lunes a la Fase 1, al igual que está permitido el desplazamiento a hoteles y alojamientos turísticos". Lo mismo que previamente habñía dicho el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez en rueda de prensa.

Barbón pide mano dura

El presidente del Principado Adrián Barbón no quiere dar ni un paso atrás y por eso ha pedido contundencia en las medidas para vigilar el cumplimiento de las normas. Por eso va a pedir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Delegación de Gobierno que sean "contundentes" en el control y la sanción de las personas que lleguen a Asturias procedentes de otras provincias. Una movilidad que en la Fase 1, en la que entra Asturias a partir del lunes, no está contemplada y no es posible realizar.

El Sporting también vuelve al trabajo

Tras hacerlo el Oviedo, el Sporting regresará el lunes a los entrenamientos en Mareo. El club rojiblanco explica que "no podrán coincidir nunca más de seis jugadores en uno de los dos campos que se han habilitado ni tampoco con más de de doce ellos en la instalaciones". También cuenta el Sporting que "los jugadores llegarán desde sus respectivos domicilios con su indumentaria deportiva ya puesta, pasarán un control médico previo, recogerán la indumentaria del día siguiente, se entrenarán individualmente siguiendo las instrucciones de los técnicos y regresarán a sus respectivas casas".