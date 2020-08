"El vaciamiento de Asturias desata la mayoría de los conflictos en mi novela"

El periodista y escritor Cristóbal Ruitiña ganó el premio "Bellvei Negre" con su novela "Rececho". Ruitiña (Cangas del Narcea, 1977) define su obra como "el retrato de un territorio en medio de una transición muy compleja que, cuando aún no se ha recuperado de la pérdida de la vida campesina, debe hacer frente a la pérdida de la vida industrial que casi sustituyó a aquella, mediante una apuesta por un tipo de servicios, los turísticos, que tratan de recuperar, o, más bien recrear, la primera, con las dudas que esa apuesta genera, sobre todo para quien ya había dejado atrás definitivamente aquel otro mundo".

-La Asturias vacía está ahí.

-Al fondo de la trama está esa Asturias que se vacía. Y es ese vaciamiento el que, en gran medida, desata la mayoría de los conflictos que se exploran. Es lo que Sergio del Molino ha llamado El Gran Trauma, en referencia en su caso a la emigración campo-ciudad de los sesenta. Esa emigración brutal, aunque de otra forma, aún hoy se sigue produciendo y sigue condicionando muchas vidas. Hay linajes que han estado emigrando generación tras generación. El mío lleva haciéndolo al menos ciento cincuenta años.

-El cadáver de un empresario minero aparece en un bosque? ¿cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia?

-Desde luego. Pero, especialmente a raíz de la Gran Recesión de la pasada década, la conflictividad llegó a extremos insólitos que para nada tenían que ver con los de los 80, mucho más limitados. A partir de esa constatación, la de que los conflictos en un sector industrial en retirada eran mucho más imprevisibles, me propuse indagar en qué hubiera pasado si se hubiera ido un paso más allá.

-¿Qué papel tienen los osos?

-Los osos son, en principio, la nueva gallina de los huevos de oro, aunque muchos no terminen de creérselo y, ciertamente, no lo sean tanto de oro, tal vez solo, como mucho, de plata. Y empiezan a aparecer muertos. Lo que sucede con los osos es también, en gran medida, una metáfora, y el hecho de que, tanto ellos como el último empresario minero de la comarca, aparezcan asesinados de la misma forma, probablemente también.

-¿En qué se diferencia de la novela negra española reciente?

-Tal vez en la apuesta por la ubicación rural y en la voluntad de explorar un conflicto poco tratado a pesar de su impacto histórico: la emigración campo-ciudad. Pienso que la novela negra española, como la literatura española en general, es fundamentalmente urbana.

-¿Manda el verde o el negro?

-Supongo que el negro: los incendios, el carbón, la oscuridad del futuro en general. Aunque he procurado que hubiera mucho verde también, que las labores de la protagonista fueran lo más realistas posible. Y que sus observaciones sobre el medio natural, arraigadas en su historia personal, acaben condicionando su manera de pensar y, por lo tanto, su capacidad para descubrir al asesino.

-¿Afilar el diálogo es crucial?

-Sí. Y me ha resultado difícil hacerlo porque, en el fondo, todos los personajes de esta novela llevan un campesino dentro. Y el campesino, por definición, es lacónico.

-Original: una agente del medio rural como investigadora?

-No conozco más. Solo cuando di con ese perfil profesional pude ponerme en serio. Me permitía ampliar la trama más allá de un casco urbano. Pero, sobre todo, me permitía moverme en un espacio de ambigüedad similar a aquel en el que opera el detective norteamericano: tiene competencias investigadoras pero al final es al resto de cuerpos que operan en ese ámbito a los que encargan esas tareas. Esta circunstancia puede propiciar la aparición de roces, tal y como sucede a los detectives de la novela negra canónica que, por otra parte, tampoco van armados y que, como los agentes del medio natural, unas veces son vistos como amigos y otras, como enemigos, entre las poblaciones en las que se mueven.