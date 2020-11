La reapertura de la hostelería se está convirtiendo, ante la asfixia económica que vive el sector, en uno de los asuntos más controvertidos de la segunda ola de la pandemia en España. En Cataluña, que fue la primera autonomía en cerrar los bares y restaurantes para frenar la difusión del virus, se prevé una reapertura a partir del próximo día 23, pero sólo al 30% del aforo. Cataluña ya prepara la desescalada, pues empieza a remitir la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes. En todas la regiones españolas se aprecia también esa tendencia a la baja menos en Asturias, donde los datos de ayer indicaban que aún sigue subiendo. La tasa de incidencia del virus, ayer en el Principado, era de 631,89 casos por cada 100.000 habitantes.

El departamento catalán de Salud ha propuesto que el inicio de la desescalada de la segunda ola de covid comience con una apertura al 30 % del aforo de bares y restaurantes aunque sólo hasta las 17 horas, tanto en terraza como en interior, y un 50 % en museos, teatros, cines y auditorios, mientras que mantiene el cierre perimetral de la región y por municipios los fines de semana. Según la propuesta de Salud la desescalada comenzará el próximo lunes, 23 de noviembre, y se estructurará en cuatro tramos de 15 días. La propuesta de Salud ha enervado al sector de la restauración, que asegura que había pactado con la Consellería de Empresa la reapertura al 50 % y hasta las 23:00 horas. También se reabrirán las instalaciones deportivas que estén al aire libre al 50 %.

Dentro del plan de Salud, que se estructura en cuatro tramos de 15 días, no será hasta el segundo tramo, es decir, hasta el 7 de diciembre, cuando se ampliará el cierre perimetral por municipios en fin de semana, que pasará a ser comarcal, mientras que el toque de queda nocturno y el cierre perimetral de Cataluña se mantendrá más allá de Navidad, cuando las reuniones no podrán ser de más de 10 personas y de dos grupos de convivencia como máximo.

Récord de muertos.

La segunda ola de la pandemia se llegó ayer una nueva cifra récord de fallecimientos: 435 personas en todo el país. Sanidad notificó 13.159 nuevos casos de coronavirus, 5.897 en las últimas 24 horas, con lo que la cifra de contagios desde el inicio de la pandemia suma ya 1.510.023. En España han fallecido 41.688 personas. La incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes es de 465,86 por ciento, una cifra que sigue estabilizada; no así la de fallecidos, que registró un nuevo máximo en la segunda ola. De todas las comunidades, Ceuta tiene la tasa más alta con 829,23 casos por 100.000 habitantes, seguida de Castilla y León (798,32) País Vasco (798,32), La Rioja (724,12) y Aragón (714,32). La presión hospitalaria media de toda España es del 16,13% con 20.007 pacientes hospitalizados por la covid. En las UCI la ocupación de las camas es del 32,31 por ciento, con 3.127 ingresados.

Andalucía mejora.

La comunidad con más habitantes de España ha reducido su tasa de incidencia en 20 puntos durante las últimas dos semanas. No obstante sigue por encima de la media nacional y de los 500 casos cada 100.000 habitantes que el Ministerio de Sanidad califica como “riesgo muy alto”. Las cuatro provincias con mayor tasa de contagios, Granada, Jaén, Sevilla y Córdoba, son las únicas que han rebajado su nivel de incidencia en el periodo analizado.

Prórroga en Cantabria, Valencia y Castilla-La Mancha.

Cantabria prorrogará hasta el miércoles 2 de diciembre el cierre perimetral de la comunidad autónoma y las limitaciones de la movilidad entre sus municipios ante la evolución de la pandemia en la región, que registra una incidencia acumulada de 514,94 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El Gobierno valenciano pretende alargar el cierre perimetral de la comunidad autónoma y mantener las medidas actuales para el control de los contagios hasta el próximo 9 de diciembre. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha acordó ayer prorrogar el cierre perimetral de la región (sin especificar aún hasta qué fechas) así como el toque de queda de 00:00 a 6:00 horas.

No a los test rápidos en las farmacias que pide Madrid.

El presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya, aseguró ayer que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, le ha escrito una carta en la que afirma que las farmacias no puedan hacer test rápidos de coronavirus. Así lo constó ayer Pérez Raya al ser preguntado, ayer en rueda de prensa, por su opinión sobre la posibilidad de que las farmacias puedan hacer estas pruebas, como ha solicitado la Comunidad de Madrid –y también Cataluña– a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), un asunto en el que esta organización se ha pronunciado en contra en numerosas ocasiones. Pérez Raya indicó: “Recibí una carta del ministro referida a esto y manifestó que rotundamente no se podían hacer en las farmacias estos test, salvo en aquellas que pudieran tener departamentos de análisis clínicos”, indicó ayer el presidente del CGE. La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el CGE y el Sindicato de Enfermería Satse, se dirigió hace días por carta al Ministerio de Sanidad y a Aemps para trasladarles que ·“ni por las atribuciones, competencias y formación” los farmacéuticos pueden hacer las pruebas. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, no fue tan tajante. Simón dijo ayer que realizar test de antígenos en las farmacias puede ser una ayuda importante contra la covid, pero que hay que ser conscientes de los riesgos asociados y de los “muchos” problemas legales y competenciales que estos generaría.