Detrás de cada esquela suele haber muchas lágrimas. Pero no siempre tienen porque ser de tristeza infinita. La alegría también puede estar presente a la hora de marcharse de este mundo. De hecho, hay personas que prefieren que sus familiares y allegados no lloren cuando ya no estén. Es más, hay quien desea que el último adiós sea una celebración. Y esto es lo que han debido cumplir los familiares de Alfonso Senra Vázquez, cuya curiosa esquela se publicó el pasado miércoles 20 de enero el diario gallego FARO DE VIGO.

RELACIONADAS

Alfonso Senra Vázquez (canteiro) falleció el pasado 19 de enero a los 60 años de edad. Pero en su esquela nadie pide que recen por él, como es habitual en la mayoría. Aquí, nada de oraciones. Lo que no quiere decir que no haya ruegos. Su familiares y allegados ruegan que se beba (y mucho) en su honor. Y, además, que nadie se preocupe por la cuenta. Está todo pagado. Antes o después -bromean- el fallecido se encargará de la factura. "Pregan unha borracheira que xa pasará él a pagala", se recoge en la citada esquela.

El funeral se celebró ayer en la iglesia de San Román de Saxamonde (Redondela)

Epitafio ensalzando a Messi

Recientemente también se viralizó la esquela de un hincha de Messi en Vilagarcía. La esquela de Juan José Mariño Padín, padre del polifacético animador cultural Xoán de Vilaxoán, se hizo viral en las redes por el epitafio que ensalza la figura del jugador culé Leo Messi y el profundo amor del finado por la localidad que le vio nacer hace 64 años. “Moi agradecido a Leo Messi por facelo disfrutar durante os seus derradeiros anos de vida” es el último mensaje que la familia ha querido trasladar a sus numerosos vecinos y conocidos en un recordatorio que a nadie ha dejado indiferente.