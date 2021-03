“Hacer una película ahora es una yincana”, reconoce Santiago Segura en Avilés

La caravana de “¡A todo tren! Destino Asturias” está formada por 75 personas. ¿Y por qué se vinieron a Asturias? ¿Y por qué está el Principado en el título? Segura tiene la palabra: “¿Hay algún sitio mejor que Asturias?”. Y cuenta el argumento: “Los niños van a un campamento. Van en coche cama. Pensamos que era muy romántico que fueran hasta Asturias. Ya quedan pocos coches cama. Hacer este viaje en diez o doce horas es rarísimo, pero es que el padre quiere tener un momento con el hijo y dice: ‘Nos vamos para Asturias’”, explica Segura. Y Leo Harlem, su compañero en la película, va más allá: “Se nos escapan y tenemos que ir detrás de ellos”, señala. Harlem es la cuarta vez que trabaja con Segura y no parece asombrarse con su colección de éxitos. “Cobro lo mismo”, bromea.

Lo que sucedió ayer, en el andén principal de la estación de Avilés, es que el personal se multiplicó por dos. Un Alvia atraca, corren Santiago Segura, Leo Harlem, David Guapo y el Cejas. Salen los niños del vagón. “¡Papá!”, dice una de las niñas. Y Segura, pelirrojo y con rizos, abraza a la niña. Y, entonces, sale del tren Florentino Fernández, pelado, con lazos en la cabeza, con el pantalón embarrado. Es el revisor, el que quiere denunciar el abandono de los guajes, el objeto de las travesuras de los niños: Alan Mirando, Eneko Otero, Sirena Segura, Javier García, Luna Fulgencio y Verónica López. “Se nos han escapado nuestros niños en tren y tenemos que llegar a la estación antes que ellos. Los tenemos que perseguir”, continúa Segura.

El rodaje de la película comenzó en Madrid a finales del pasado enero y la semana que viene concluye. Está previsto que el próximo día 9 de julio celebre la premier. “Soy muy cinéfilo. Decía: yo no voy al cine porque no hay nada. Si estrenan la de James Bond, voy. Cojo mis palomitas, mi mascarilla y voy. Estuve viendo los cines. Hablé con los exhibidores. Son muchos años de estar en la industria. Me mostraron las inversiones que habían hecho: la renovación del aire, hidroalcohol en todas las entradas y salidas, el aforo reducido a la mitad. Dije: ‘Aquí hay seguridad’ Así que estrenamos. Nos dijeron: ‘Este tío está loco’. No. He pensado que si el cine está abierto y es seguro, sin producto se van a morir de asco”. Y Segura no lo permitió el verano pasado, ni lo va a hacer este. “Padre no hay más que uno” hizo doce millones “o así”, continúa Segura. “De ellos, siete fueron para los cines”. La caravana recoge los bártulos y hoy andará por el concejo de Lena. Y el verano que viene, en los cines.

Gutiérrez: “En el Principado se volcaron con nosotros”

“En el Principado se volcaron con nosotros”, reconoció ayer María Luisa Gutiérrez, la socia mayoritaria de Bowfinger Pictures, la principal productora de “¡A todo tren! Destino Asturias”, la película que está filmando Santiago Segura entre Madrid y Asturias. Desde finales de enero y “hasta la semana que viene”. Gutiérrez es también la presidenta de la Asociación Estatal de Cine (AEC). “Rodar en estas condiciones es un horror, pero es lo que tenemos que hacer”, señaló. Lo ha hecho ya con “La casa de caracol”, de Macarena Astorga y también con “La mirada de Lucía”, de Imanol Uribe. “Y en plena segunda ola nos fuimos a Colombia. Me llevé a 29 personas para allá”, explicó. Estos días está por Asturias y está contentísima. “Es un lugar idílico”. El empresario Pelayo González – “un amigo de la casa”– tuvo mucho que ver con la decisión.