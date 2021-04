Los besos más difíciles de la pandemia: la historia de dos parejas que se las ingeniaron para vivir su amor a pesar del covid

Por eso ahora valoran más que nunca el poder demostrarse su amor con un ósculo cada vez que lo desean, porque fueron meses de mucha pantalla y poco contacto físico. "Llevamos juntas un año y medio, y de hecho cuando se decretó el confinamiento yo estaba en León de visita con Zulima, y tuve que volver porque ya cerraban todo", relata Noelia Arenas. Previamente se habían conocido en una ruta de montaña, se encontraron de nuevo en Gijón para tomar un café, dar un paseo y conocerse mejor, y de ahí surgió una chispa que ha soportado largos meses de aislamiento. Curiosamente, la pandemia hizo que adelantaran la convivencia.

"Vimos que cada poco íbamos a estar así, así que decidimos que vivir juntas cuanto antes era lo mejor". Zulima Carrión se trasladó a Gijón y juntas llevan ya varios meses bajo el mismo techo, besándose cada vez que les apetece porque ya no hay ninguna barrera que se lo impida. "Que vivan los besos, y que todo el mundo se los pueda dar sin problema", resumen.

La pareja gijonesa formada por el médico Pablo Escandón y el enfermero Carlos Sanz no tuvo problemas de distancia física, porque llevan juntos casi tres años. Pero también tienen claro que la pandemia ha supuesto un buen lastre para las demostraciones de afecto, especialmente para quienes no son convivientes. "Hay que darse muchos besos, pero con cuidado en estos tiempos, la salud es lo primero", relata con humor Escandón, médico de Atención Primaria.

Ellos, en primera línea de la atención sanitaria, han visto mejor que nadie "la impotencia de la gente de no poder darse ya no un beso; ni tan siquiera un abrazo", destacan. Y por eso desean que la vacunación acelere la recuperación de una proximidad "muy necesaria", y que la gente "echa mucho de menos".

De hecho, "ahora todo se valora mucho más, y por eso darse besos es tan importante". Eso sí, "con todo el cuidado del mundo mientras el virus siga circulando", recomiendan encarecidamente desde su óptica sanitaria. Ellos tienen el privilegio de subrayar sus palabras con un buen beso ante el Cantábrico, una prueba de que demostrarse afecto es una gran medicina para muchas cosas.

¿Cómo fue tu último beso antes de la pandemia?

En el Día Internacional del Beso, que se celebra cada 13 de abril, recordamos esta costumbre intrínseca en nuestra vida y que que hoy en día se ha visto transformada, pero nunca olvidada, de hecho, cada vez la valoramos y añoramos más. "Mi último beso antes de la pandemia fue en Croacia, nos habían invitado a un evento y nos despedimos con un beso. Desde entonces, exceptuando a mi pareja, no he dado ninguno más", explica el gijonés Ángel Morán. "Yo me despedí de mi novia con un beso antes de que nos confinaran, lo recuerdo perfectamente", asegura André Delgadinho en Oviedo.

Todos estos distanciamientos que hemos tenido que introducir para cuidar nuestra salud no ha hecho, sin embargo, que cambie nuestra actitud a la hora de lanzarnos cuando alguien nos gusta de verdad. "A veces nos olvidamos de la mascarilla un ratito para darnos un beso", confiesa Rita Valerio. "Lo que más echo de menos son los besos a mis abuelos. Es muy raro ir a verlos y tener que mantener la distancia", explica Patricia Espinel. "Ahora no doy besos, doy codazos o saludo con un gesto", detalla Javier Blanco. Su último beso fue el último día que salió a una discoteca.