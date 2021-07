Los enfrentamientos entre hosteleros y clientes insatisfechos están a la orden del día. Especialmente en ciertas plataformas especializadas en críticas de establecimientos. Eso es lo que ha pasado en este caso, en el que unos y otros se en enzarzado por un supuesto mal servicio. Eso es lo que sucedió con un empresario de Oviedo que, además, denuncia que algunas de las críticas recibidas son falsas.

Todo comenzó con el siguiente comentario. "Es asombroso que un restaurante de trato antipático, precios caros y comida insulsa pueda seguir abierto. No voy a explayarme en explicaciones, creo que está claro que no lo recomiendo para nada", expresó un usuario.

La crítica no gusto, y nada, al hostelero, que no dudó en contestar a través de la misma plataforma: "Ya quedo claro su opinión en el comentario que hizo el 7 de gosto. Ya sabemos lo mal que lo hacemos pero si va a dar una opinión negativa cada mes, sin ni si quiera volver a comprobar si en algo hemos cambiado, pues me suena a persecución y a intento de devaluar nuestro restaurante. Por tanto y cuanto, voy a tomar nota de su nombre y ignorar y comentar en otras redes sus comentarios. Un saludo".

Y es que el empresario asegura que este comentario en cuestión se dedicó a hacer malos comentarios del negocio tras una supuesta mala experiencia.

Los enfrentamientos entre clientes y hosteleros son de lo más habitual en internet. Especialmente en las plataformas especializadas. Son muchos los empresarios que denuncian que algunas de las críticas vertidas en este tipo de webs no siempre son reales, sino que se trata de comentarios dejados para hacer especial daño a la reputación del sitio.

Por este motivo, son muchos los empresarios que urgen a estas páginas a establecer mecanismos de control, a fin de filtrar este tipo de situaciones. Una de las soluciones que proponen para ello, es que se exija una prueba de compra antes de publicar el comentario.

Y es que la reputación en este tipo de plataformas es cada vez más importante para los empresarios, ya que son muchos los clientes que se fían en estas estadísticas antes de reservar una mesa o decantarse por un establecimiento.