Isa Pantoja se ha sentado esta mañana en el plató de 'El programa del verano' y ha hablado sin pelos en la lengua sobre su situación familiar, ha contestado a las declaraciones de Alejandro Albalá y ha expuesto públicamente cómo se encuentra su relación con su madre, Isabel Pantoja, y ha desvelado si la felicitará o no el 2 de agosto.

Isa ha querido responder a las declaraciones de Alejandro Albalá en las que aseguraba que lo pasó muy mal cuando estuvo con ella por las infidelidades: "Yo siempre he dicho que en ese sentido no me porté bien con él, pero no era una relación estable, éramos muy jóvenes".

La colaboradora ha asegurado que: "Yo no tengo nada en contra de él, no quiero formar parte de su trama, quiere ir a la boda, no sé por qué, porque conoce a Omar de un reality, si fuera amigo íntimo de Anabel o de Omar, yo no tengo problema. No sé si mi madre irá o no a la boda, pero si fuese no le invitaría por respeto a mi madre, es que ha hablado mal de mi madre y de lo que se vive allí en Cantora".

Sobre la posible asistencia de Alejandro Albalá en la boda de Anabel, ha explicado que: "Ya me tragué lo de Omar hace unos años, era más joven, antes me tragaba muchas cosas y ahora no lo voy a hacer, entiendo a rocío flores en ese sentido, antes me preocupaba mucho por lo que dijese la gente".

En cuanto al cumple de su madre, que es el dos de agosto, ha confesado que: "La llamaré, pero sí claro, es su cumpleaños. Este año que yo sepa no es nada, no me he puesto en contacto con ella todavía, me alegraría un montón. Ojalá y pueda hablar con ella porque yo no tengo problema con nadie".

Sobre su hermano y Anabel Pantoja, Isa ha explicado que sabía que en algún momento iban a enterrar el hacha de guerra: "Yo sabía que eso se iba a arreglar, mi hermano tiene mecha corta y me alegro por mi prima porque Anabel lo pasa mal".

En cuanto a la relación entre su hermano e Irene Rosales, ha asegurad que están bien: "Ahora mismo están súper bien, no he hablado con mi hermano, hace tiempo que no hablo con él, iba a ir para Huelva que es donde tienen la casa de verano y ahora se han ido a Galicia, cuando vuelvan espero verle. Ahora nosotros estamos bien, pero somos despegados, somos así, mi prima es al contrario".

Y es que la relación con su hermano ha mejorado desde que este no tiene vínculo alguno con su madre: "Ahora estamos teniendo conversaciones que no teníamos antes, lo que pasa que a mi antes no me escuchaban y si me escuchaban es que estaba loca. Mi hermano me dice que me entiende y me comprende, me da igual que sea tarde, me reconforta. Lo que ha pasado con mi madre me ha unido más a mi hermano, pero si mi madre me llama, voy a estar allí".