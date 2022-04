Canteli alerta de un “conflicto institucional de primer orden” si Minas se va a Mieres

La última bala que les queda a los defensores de que la Escuela de Minas se quede en Oviedo y no ponga rumbo al campus de Barredo, en Mieres, la gastarán en el Consejo Social, uno de los últimos escollos que debe superar el plan de reordenación académica propuesto por el Rectorado de Ignacio Villaverde, en el que se incluye la mudanza de los estudios mineros. El Ayuntamiento, la dirección de la Escuela y un grupo de antiguos alumnos del centro intentarán hacer presión para influir en la decisión de este órgano en el que están representados el Gobierno regional, la patronal (FADE) y los sindicatos UGT y CC OO. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, aseguró ayer que “el Rector todavía tiene margen para rectificar”. “Falta, además, la decisión del Consejo Social, donde hay personas sensatas que estoy seguro no están a favor de generar un conflicto institucional de primer orden por una decisión del Rectorado, cuando la Universidad debe estar para unir y no para separar y fomentar la confrontación política e institucional”, afirmó.

